«Цей образ, як і раніше, в моді, його ніхто не скасовував»: стилістка назвала найактуальніші поєднання одягу та аксесуарів

Стилістка Дар'я Кравченко каже, що літо 2025 року дає можливість проявити фантазію та втілити свої найсміливіші мрії в тому, що стосується комбінування образів. Тепла пора року — час легких суконь, сарафанів, спідниць та кофт . На думку стилістів, влітку варто віддавати перевагу саме такому одягу, а штани та джинси залишити для іншої пори року.каже, що літо 2025 року дає можливість проявити фантазію та втілити свої найсміливіші мрії в тому, що стосується комбінування образів. В ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» Дар'я назвала актуальні фасони суконь, комбінації стилів та образів, які лише підкреслять переваги фігури.

«Варіант для офісу або ділової зустрічі»

— Дар'я, одвічне питання: чому віддати перевагу — штанам чи сукні?

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— Зізнаюся, мені не хотілося б вибирати між ними. Є нагоди, коли краще зупинитися на улюбленій парі джинсів, відклавши убік сукню. Наприклад, збираючись у довгу дорогу чи прогулянку лісом. Але в такому разі я порадила б мати спортивний костюм, який універсальний для активних пересувань. Варто лише врахувати, що в ідеалі — матеріал, з якого він зроблений має бути щільним якісним котоном. Якщо ж мова йде про прогулянку в місті, зустріч з друзями в кафе або офісній роботі — тут я віддала б перевагу сукні або спідниці з блузкою.

— Які сукні зараз актуальні?

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— У моду знову увірвався бохо-стиль, а це означає — квіткові принти, волани, оборки та бахрома.

"У моду знову увірвався бохо-стиль, а це означає — квіткові принти, волани, оборки та бахрома", - зазначає Дар'я

Залишається актуальним і стриманий тон початку дев'яностих — сукні із щільної тканини із чітко окресленою талією або прямим кроєм. Їхня довжина закінчується трохи нижче коліна. Такий варіант підійде для офісу чи ділової зустрічі.

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Стиль початку дев'яностих теж актуальний

«Виглядати яскраво, незважаючи ні на що»

— Яке взуття підібрати під таку лаконічну сукню?

— Ідеальним буде варіант балеток — у літньому сезоні це найактуальніший фасон. Їх колір може зовсім не збігатися з кольором сукні чи інших аксесуарів. Балетки просто існують власними силами. Іноді «у парі» з короткими шкарпетками. До речі, зі шкарпетками можна носити й босоніжки та класичні шльопанці. Взагалі, нинішня мода дає можливість втілити в життя всі бажання, які стосувалися ваших образів. Потрібно лише не переборщити у поєднаннях та кількості модних акцентів.

Балетки у цьому літньому сезоні - найактуальніший фасон взуття

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— Що ви маєте на увазі?

— Скажімо, якщо у вас «акцентні» балетки червоного кольору, то сумка яскравого кольору може не спрацювати. Як і велике кольє чи сережки. Нехай увагу в образі буде приділено одній яскравій речі, а решта лише підтримує її.

Це стосується й самого одягу. Вибираючи блузу з воланами або пишними рукавами, які зараз дуже популярні, не варто «обтяжувати» образ спідницею з оборками. Стриманість у вияві своїх бажань не буде зайвою і при виборі одягу.

«Обираючи блузу з воланами або пишними рукавами, які зараз дуже популярні, не варто “обтяжувати” образ спідницею з воланами», - радить стилістка

— Які принти підібрати для літнього вбрання?

— У моді складні текстури тканин. Це означає, що на них може бути вишивка чи елементи у вигляді кольорів. У такому разі, фасон вже не такий важливий — вся увага на особливість малюнка. Я вже говорила про бохо-стиль, а це означає — квіткові забарвлення. Потрібно пам'ятати лише кілька правил: великі малюнки візуально збільшуватимуть ваш образ, а дрібні квіточки — «розсіювати» його.

У моді складні текстури тканин

Це стосується і клітини — невисоким дівчатам краще вибирати одяг у клітину невеликого розміру. Хоча я радила б від таких принтів їм зовсім відмовитися. Залишається в моді і монохромність — одяг в одному тоні. У моді глибокий синій та зелені відтінки. І, звичайно, ніхто не скасовував червоний колір — він, як і раніше, актуальний. Як і взуття цього ж відтінку.

Невисоким дівчатам краще вибирати одяг у клітину невеликого розміру

— На які фасони туфель звернути увагу?

— Нині немає однозначних правил, які забороняють ту чи іншу форму. Носіть те, що подобається і зручно для ніг. Звичайно, це насамперед стосується кросівок і від них неможливо відмовитись. Але в образах — сукні чи спідниці плюс спортивне взуття — на зміну кросівкам приходять балетки. Вони виглядають більш жіночно і можуть мати велику кількість варіантів — з круглими носами та загостреними.

Балетки з загостреними носами додають образу жіночності

Зверніть увагу на взуття із заклепками, ремінцями та стразами. Високі підбори — тільки для особливих випадків. Середні — для повсякденного носіння.

До речі, тренд на леопардові принти в одязі перейшов на взуття та аксесуари. Нинішня мода дає можливість задовольнити будь-які бажання, а тепла пора року — виглядати яскраво, незважаючи ні на що.

Стилістка радить звернути увагу на взуття із заклепками, ремінцями та стразами

Тренд на леопардові принти в одязі перейшов на взуття та аксесуари

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