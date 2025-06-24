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«Цей образ, як і раніше, в моді, його ніхто не скасовував»: стилістка назвала найактуальніші поєднання одягу та аксесуарів
В ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» Дар'я назвала актуальні фасони суконь, комбінації стилів та образів, які лише підкреслять переваги фігури.
«Варіант для офісу або ділової зустрічі»
— Дар'я, одвічне питання: чому віддати перевагу — штанам чи сукні?
— Зізнаюся, мені не хотілося б вибирати між ними. Є нагоди, коли краще зупинитися на улюбленій парі джинсів, відклавши убік сукню. Наприклад, збираючись у довгу дорогу чи прогулянку лісом. Але в такому разі я порадила б мати спортивний костюм, який універсальний для активних пересувань. Варто лише врахувати, що в ідеалі — матеріал, з якого він зроблений має бути щільним якісним котоном. Якщо ж мова йде про прогулянку в місті, зустріч з друзями в кафе або офісній роботі — тут я віддала б перевагу сукні або спідниці з блузкою.
— Які сукні зараз актуальні?
— У моду знову увірвався бохо-стиль, а це означає — квіткові принти, волани, оборки та бахрома.
Залишається актуальним і стриманий тон початку дев'яностих — сукні із щільної тканини із чітко окресленою талією або прямим кроєм. Їхня довжина закінчується трохи нижче коліна. Такий варіант підійде для офісу чи ділової зустрічі.
«Виглядати яскраво, незважаючи ні на що»
— Яке взуття підібрати під таку лаконічну сукню?
— Ідеальним буде варіант балеток — у літньому сезоні це найактуальніший фасон. Їх колір може зовсім не збігатися з кольором сукні чи інших аксесуарів. Балетки просто існують власними силами. Іноді «у парі» з короткими шкарпетками. До речі, зі шкарпетками можна носити й босоніжки та класичні шльопанці. Взагалі, нинішня мода дає можливість втілити в життя всі бажання, які стосувалися ваших образів. Потрібно лише не переборщити у поєднаннях та кількості модних акцентів.
— Що ви маєте на увазі?
— Скажімо, якщо у вас «акцентні» балетки червоного кольору, то сумка яскравого кольору може не спрацювати. Як і велике кольє чи сережки. Нехай увагу в образі буде приділено одній яскравій речі, а решта лише підтримує її.
Це стосується й самого одягу. Вибираючи блузу з воланами або пишними рукавами, які зараз дуже популярні, не варто «обтяжувати» образ спідницею з оборками. Стриманість у вияві своїх бажань не буде зайвою і при виборі одягу.
— Які принти підібрати для літнього вбрання?
— У моді складні текстури тканин. Це означає, що на них може бути вишивка чи елементи у вигляді кольорів. У такому разі, фасон вже не такий важливий — вся увага на особливість малюнка. Я вже говорила про бохо-стиль, а це означає — квіткові забарвлення. Потрібно пам'ятати лише кілька правил: великі малюнки візуально збільшуватимуть ваш образ, а дрібні квіточки — «розсіювати» його.
Це стосується і клітини — невисоким дівчатам краще вибирати одяг у клітину невеликого розміру. Хоча я радила б від таких принтів їм зовсім відмовитися. Залишається в моді і монохромність — одяг в одному тоні. У моді глибокий синій та зелені відтінки. І, звичайно, ніхто не скасовував червоний колір — він, як і раніше, актуальний. Як і взуття цього ж відтінку.
— На які фасони туфель звернути увагу?
— Нині немає однозначних правил, які забороняють ту чи іншу форму. Носіть те, що подобається і зручно для ніг. Звичайно, це насамперед стосується кросівок і від них неможливо відмовитись. Але в образах — сукні чи спідниці плюс спортивне взуття — на зміну кросівкам приходять балетки. Вони виглядають більш жіночно і можуть мати велику кількість варіантів — з круглими носами та загостреними.
Зверніть увагу на взуття із заклепками, ремінцями та стразами. Високі підбори — тільки для особливих випадків. Середні — для повсякденного носіння.
До речі, тренд на леопардові принти в одязі перейшов на взуття та аксесуари. Нинішня мода дає можливість задовольнити будь-які бажання, а тепла пора року — виглядати яскраво, незважаючи ні на що.
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