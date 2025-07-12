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Стиль життя

Як знайти на блошиному ринку раритет: удача може бути зовсім близько

22:28 12 липня 2025
Як знайти на блошиному ринку раритет

Блошині ринки — це чудове місце, де можна знайти унікальні вінтажні речі, познайомитися з цікавими людьми і насолодитися атмосферою.

Щоб придбати щось цікаве на такому ринку, приїжджайте раніше — тоді вибір товарів більший.

Одягніть зручний одяг та взуття, тому що вам, швидше за все, доведеться багато ходити в пошуках раритетів.

Торгуватися на блошиних ринках прийнято, тому не соромтеся це робити. Перед походом на ринок вивчіть потенційну вартість товарів, які вас цікавлять.

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Якщо вам сподобалася річ, попросіть у продавця дозволу її сфотографувати. Завантаживши фото в пошук в інтернеті, ви зможете ідентифікувати виробника та дізнатися орієнтовну вартість раритетних сервізу, статуетки, вази… На жаль, це не завжди можливо, але потрібно хоча б спробувати це зробити.

Дізнайтеся у продавця більше про предмет: коли і ким він був створений, як потрапив до продавця. Можливо, цією річчю володіла відома людина — артист чи спортсмен, тоді її цінність зростає.

Успіх може бути зовсім близько, важливо не пройти повз.

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Нагадаємо, саме зараз у тренді стиль інтер'єру, який називається вінтажний шарм.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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