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Гороскоп

Ракам — «Маг» та рішучість, Дівам — «Імператор» та відповідальність: Таро-прогноз на 20 липня

19:29 19 липня 2025
Таро-прогноз на 20 липня 2025 року для всіх знаків зодіаку

Астрологи впевнені, що липень принесе переломний момент у житті деяких знаків зодіаку. При цьому завтрашній день, 20 липня, буде днем мінливих емоцій та важливих усвідомлень, згідно з картами Таро, пише slovofraza.com.

Козеріг — Лицар Жезлів
Цей день буде динамічним та повним подій. Ви сповнені ідей та ентузіазму, можливі несподівані пропозиції. Відмінний момент для початку нової справи, але дійте без поспіху. Спрямуйте свою енергію в потрібне русло, і на вас чекає успіх.

Водолій — Шістка Жезлів
Сьогодні на вас чекає визнання та перемоги. Ваші зусилля помітять та оцінять, можливо, ви завершите давно відкладений проєкт. Використовуйте цей день, щоб зміцнити авторитет, але не зупиняйтесь на досягнутому.

Риби — Трійка Кубків
Неділя обіцяє бути радісною, сповненою спілкування з близькими. Насолоджуйтесь зустрічами та святами, діліться успіхами з друзями. У колективі ви отримаєте заряд позитивних емоцій.

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Овен — Трійка Мечів
Цей день може бути емоційно складним, пов'язаним із переживаннями про минуле. Можливі неприємні розмови, але вони відкриють шлях до внутрішнього зростання. Біль тимчасовий, а результат — очищення та сила. Прийміть це як можливість особистого оновлення.

Телець — Четвірка Денаріїв
Сьогодні ви можете бути надто прив'язані до речей або грошей, що заважатиме рухатися вперед. Подумайте, що справді важливо. День обіцяє фінансову стабільність, але потребує гнучкості та відмови від жадібності.

Близнюки — Королева Мечів
Сьогодні ви будете рішучі та незалежні. Використовуйте логіку та ясність думок, щоб відстояти свої інтереси та розірвати зв'язки, що заважають. Це гарний час для переговорів, але пам'ятайте про баланс між розумом та емоціями.

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Рак — Маг
Цей день принесе вам силу та натхнення. Ви зможете керувати своєю реальністю, використовуючи знання та інтуїцію. Не бійтеся виявляти ініціативу та рішучість — все, що ви зробите сьогодні, дасть результат у майбутньому.

Лев — П'ятірка Кубків
День може бути непростим через жаль про минуле. Не зациклюйтесь на втратах, а шукайте нові точки опори. Зверніть увагу на позитивні сторони життя, адже поряд завжди є люди, які готові вас підтримати.

Діва — Імператор
Сьогоднішній день вимагає відповідальності та порядку. Ви можете зміцнити свою позицію на роботі. Не бійтеся брати на себе відповідальність, ваша впевненість та логіка — ключ до успіху.

Терези — Повішений
Це день для переосмислення. Вам потрібно зупинитися та переглянути свої плани. Не приймайте поспішних рішень, шукайте приховані можливості. Іноді, щоб побачити істину, потрібно просто змінити кут зору.

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Скорпіон — Четвірка Кубків
Ви можете відчути втому чи апатію. Не замикайтеся у собі та зверніть увагу на нові можливості. Можливо, вам просто потрібний відпочинок. Знайти час для роздумів, щоб повернути свіжий погляд.

Стрілець — Диявол
Сьогодні вам варто звернути увагу на свої слабкості та залежності. Усвідомте, що заважає вашому зростанню, і розірвіть ці ланцюги. Дійте свідомо і не піддавайтеся спокусам.

Як писали «ФАКТИ», астрологи розповіли, кому дуже скоро посміхнеться фінансовий успіх.

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