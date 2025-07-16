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Час рішень і важливих змін: кого зі знаків Зодіаку липень виведе на новий шлях
Астрологи впевнені, що середа, 16 липня, буде вдалим днем для тих, хто прагне нових знань.
А весь місяць в цілому принесе переломний момент в життя деяких знаків Зодіаку. Зміни можуть торкнутися кар'єри, особистих стосунків або внутрішнього стану — і все це потребуватиме рішучості та сміливості. Про це пише Syler з посиланням на Collective World.
Овен
Для Овнів липень стане періодом усвідомлення і переосмислення своїх цілей. Ви можете вирішити залишити стару справу, вийти з токсичних стосунків або взятися за те, на що давно не наважувалися. Зміни будуть непростими, але принесуть внутрішнє полегшення і сили рухатися далі.
Діва
Діви можуть зіткнутися з вибором, який стосуватиметься кар'єри або сімейних питань. Ваша звична стабільність похитнеться, але саме це змусить вас вийти із зони комфорту. Ймовірні переїзди, зміна роботи або нові обов'язки. Не бійтеся — це тільки початок важливого періоду зростання.
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Терези
Для Терезів липень стане місяцем, коли доведеться ухвалити давно відкладене рішення. Це може бути пов'язано з особистим життям: розставання, нове кохання або зміна формату стосунків. Баланс, до якого ви так прагнете, відновиться тільки після чесності із собою.
Скорпіон
На Скорпіонів чекає внутрішня трансформація. Ви можете відчути, що більше не хочете жити за старими правилами — захочеться свободи, нових вражень і глибших смислів. Липень відкриє шлях до змін у самореалізації, захопленнях або навіть духовному розвитку. Пора слухати своє серце.
А для людей, які із занепокоєнням спостерігають за стрибками вподобань президента США і його «50 днями для путіна», пропонуємо бліц-розклад на картах Таро саме на цей термін.
Нагадаємо, що з четверга, 17 липня, Меркурій вступає в ретроградну фазу, яка триватиме до 10 серпня. Про те, що пренесе цей період всім знакам Зодіаку, читайте на нашому сайті.
Фото — Pixabay1976
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Рибам — «Сонце», Козерогам — «Король Кубків», а Овнам — «Імператор»: Таро-прогноз та поради карт на 17 липня