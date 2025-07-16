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Виграш в лотерею, несподіваний прибуток або спадщина: кому дуже скоро посміхнеться фінансова удача
Поки відомі моделі відпочивають у Греції, а українські трудівниці намагаються залити водою перці, які страждають від спеки, розклади за картами Таро обіцяють, що скоро ситуація кардинально зміниться, і як люди, так і рослини отримають дуже бажаний для них результат. Про це пише Styler з посиланням на Collective World.
Видання стверджує, що до кінця тижня фінансова удача посміхнеться кільком знакам зодіаку — це може бути несподіваний прибуток, можливість виграшу або навіть отримання спадщини.
Овен
Цього тижня Овнів можуть здивувати неочікувані грошові надходження, наприклад, повернення старих боргів або надбавка до зарплати. Варто бути уважними до деталей, адже вигідні можливості можуть з'явитися раптово. Не відмовляйтесь від підробітків чи короткострокових проєктів — вони можуть принести додатковий дохід.
Телець
Тельцям цього тижня можуть повернутись старі інвестиції або близькі можуть порадувати грошовим подарунком. Також є ймовірність отримати спадщину або вирішити питання, пов'язані з нерухомістю чи майном. Можливі доходи з несподіваних джерел.
Терези
Для Терезів цей тиждень може принести фінансовий успіх через партнерські проєкти або вигідні угоди. Не виключено отримання бонусів, премій чи корисних знайомств, які швидко принесуть дохід. Приділяйте увагу навіть дрібницям у фінансових питаннях — це допоможе вам досягти гарних результатів.
Скорпіон
Скорпіони можуть отримати давно очікувану суму грошей або дізнатися про спадщину чи нерухомість. Також існують шанси на виграш, грошову компенсацію або підписання фінансово вигідного контракту. Удача на вашому боці — головне не втратити можливості.
Раніше «ФАКТИ» писали, кого зі знаків зодіаку липень виведе на новий шлях.3065
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Рибам — «Сонце», Козерогам — «Король Кубків», а Овнам — «Імператор»: Таро-прогноз та поради карт на 17 липня