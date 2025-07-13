- 09:36 Трамп бачив: головний тренер «ПСЖ» Луїс Енріке схопив за горло футболіста «Челсі» після фіаско у фіналі
- 09:29 «Він гарно говорить, а потім всіх бомбить»: після розмови з путіним Трамп хоче передати Україні, крім Patriot, і наступальну зброю, здатну досягти москви
- 08:57 Ворог обстріляв області на сході та півдні країни, є поранені
- 08:18 Проблеми Левів вирішаться самі собою, а Стрільцям треба бути обережнішими з грошима: гороскоп на 14 липня
- 00:14 Підсумки клубного чемпіонату світу-2025 з футболу: усі результати та відеоогляди матчів
- 13.07 22:29 «Пастка успішності»: чому в усьому світі люди перестають гнатися за досягненнями
- 13.07 22:02 Фантастично смачний малосольний кавун: готується дуже просто
- 13.07 21:32 Дивився вдалину: Кеті Перрі та її колишнього Орландо Блума застукали разом у відпустці
- 13.07 21:02 Вигорів газон через спеку: як можна його швидко врятувати
- 13.07 20:34 З перших місяців війни боронив країну: на Донеччині поліг вчитель з Чернігівщини
- 13.07 20:25 Частина Сум залишилася без світла після нальоту дронів
- 13.07 20:06 Піца з цукіні та моцарелою: можна тим, хто на дієті
Дивився вдалину: Кеті Перрі та її колишнього Орландо Блума застукали разом у відпустці
Кеті Перрі та Орландо Блум, як повідомляється, намагалися підтримувати імідж доброзичливих батьків для доньки Дейзі після їхнього розриву, але камери зафіксували їх іншими. 40-річна співачка, здавалося, була в неприємному настрої, коли сиділа навпроти зірки «Піратів Карибського моря» під час їхнього обіду.
Колишні вирушили на курорт Cala di Volpe в Порто-Черво, і на фотографіях, отриманих ЗМІ, видно, як хітмейкерка «сидить з «кислим» виразом обличчя, склавши руки над столом, пише видання The News.
Перрі була у купальнику і, здавалося, щось обмірковувала, поки Блум дивився вдалину. Це сталося після того, як з'явилися повідомлення про те, що колишня пара намагається підтримувати добрі стосунки заради виховання своєї 4-річної доньки Дейзі.
Попри те, що пара виглядала помітно роздратованою одне на одного, пізніше того ж дня Блум опублікував в Instagram фотографію щасливої родини.
Нагадаємо, Блум гарно повеселився на зірковому весіллі Джеффа Безоса та Лорен Санчес в Італії.215
Читайте нас у Facebook
Бикам важливо проявити ініціативу, а Драконам — не піддаватися емоціям: східний гороскоп на тиждень 14 — 20 липня