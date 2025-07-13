Дивився вдалину: Кеті Перрі та її колишнього Орландо Блума застукали разом у відпустці

Кеті Перрі та Орландо Блум, як повідомляється, намагалися підтримувати імідж доброзичливих батьків для доньки Дейзі після їхнього розриву, але камери зафіксували їх іншими. 40-річна співачка, здавалося, була в неприємному настрої, коли сиділа навпроти зірки «Піратів Карибського моря» під час їхнього обіду.

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Колишні вирушили на курорт Cala di Volpe в Порто-Черво, і на фотографіях, отриманих ЗМІ, видно, як хітмейкерка «сидить з «кислим» виразом обличчя, склавши руки над столом, пише видання The News.

Перрі була у купальнику і, здавалося, щось обмірковувала, поки Блум дивився вдалину. Це сталося після того, як з'явилися повідомлення про те, що колишня пара намагається підтримувати добрі стосунки заради виховання своєї 4-річної доньки Дейзі.

Попри те, що пара виглядала помітно роздратованою одне на одного, пізніше того ж дня Блум опублікував в Instagram фотографію щасливої ​​родини.

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Нагадаємо, Блум гарно повеселився на зірковому весіллі Джеффа Безоса та Лорен Санчес в Італії.

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