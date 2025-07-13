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Дивився вдалину: Кеті Перрі та її колишнього Орландо Блума застукали разом у відпустці

21:32 13 липня 2025
Кеті Перрі та Орландо Блум

Кеті Перрі та Орландо Блум, як повідомляється, намагалися підтримувати імідж доброзичливих батьків для доньки Дейзі після їхнього розриву, але камери зафіксували їх іншими. 40-річна співачка, здавалося, була в неприємному настрої, коли сиділа навпроти зірки «Піратів Карибського моря» під час їхнього обіду.

Колишні вирушили на курорт Cala di Volpe в Порто-Черво, і на фотографіях, отриманих ЗМІ, видно, як хітмейкерка «сидить з «кислим» виразом обличчя, склавши руки над столом, пише видання The News.

Перрі була у купальнику і, здавалося, щось обмірковувала, поки Блум дивився вдалину. Це сталося після того, як з'явилися повідомлення про те, що колишня пара намагається підтримувати добрі стосунки заради виховання своєї 4-річної доньки Дейзі.

Попри те, що пара виглядала помітно роздратованою одне на одного, пізніше того ж дня Блум опублікував в Instagram фотографію щасливої ​​родини.

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Нагадаємо, Блум гарно повеселився на зірковому весіллі Джеффа Безоса та Лорен Санчес в Італії.

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