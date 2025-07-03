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Все ще попереду: Орландо Блум про нове життя після розриву з Кеті Перрі
Здається, Орландо Блум починає новий розділ у своєму житті після розриву з Кеті Перрі, з якою вони довго намагалися врятувати стосунки. Днями актор опублікував в Instagram Stories серію повідомлень про новий початок і мужнє подолання страху. Хоча він не згадував про розрив безпосередньо, час публікації з'явився невдовзі після закінчення його дев'ятирічних стосунків із поп-зіркою, пише The News.
В одному з дописів 48-річний Блум процитував Будду, написавши: «Кожен день — це новий початок. Те, що ми робимо сьогодні — має найбільше значення».
Він додав: «Важливо зробити перший крок. Сміливе подолання одного маленького страху дає вам мужність зробити наступний».
Хоча Блум не надав повного контексту, його поява на зірковому весіллі Джеффа Безоса та Лорен Санчес в Італії минулими вихідними додала чутки щодо його особистого життя. Джерела повідомили, що Блум «завзято веселився» під час святкування і навіть спітнів на танцполі. За даними TMZ, Блума також бачили, як він проводив час зі своїм близьким другом Леонардо Ді Капріо, і їх помітили на післявесільній зустрічі разом з родиною Кардаш'ян та Сідні Суїні.
Наступного дня Блума та 27-річну Суїні сфотографували, коли вони гуляли Венецією з Томом Брейді.
Зірка фільму «Володар перснів» Орландо Блум та співачка Кеті Перрі мають 4-річну доньку Дейзі Дав. Новина про їхній розрив з'явилася за кілька днів до того, як Блум приїхав на весілля Джеффа Безоса. Хоча жоден з пари публічно не коментував цього, джерело раніше повідомило, що розлучення готувалося деякий час.
Раніше «ФАКТИ» писали, що Кеті Перрі більше не виконуватиме одну зі своїх найкращих пісень.216
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