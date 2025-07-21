Олімпійська чемпіонка, яка здолала у фіналі українку, раптово померла у 44 роки (фото)

Легендарна японська борчиня, олімпійська чемпіонка та восьмиразова чемпіонка світу Хітомі Обара (у дівоцтві — Сакамото) раптово померла у віці 44 років, повідомляє UWW.org. Школа фізичної підготовки Сил самооборони Японії, де титулована спортсменка працювала тренером, заявила, що не розголошує причину смерті «з міркувань конфіденційності та поваги до почуттів сім'ї загиблої». Раніше олімпійська чемпіонка, яка перенесла ампутацію ноги, померла у 55 років.

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«Це важко, я не можу стримати сліз, — заявив колишній тренер збірної Японії Кадзухіто Сакае. — Вона була вундеркіндом у боротьбі. Як мінімум, вона була працьовитою і мала сильне почуття відповідальності. Вона була справжнім даром боротьби. Я досі не можу в це повірити».

Обара пройшла надважкий шлях до золотої олімпійської медалі Ігор-2012 у Лондоні. Не зумівши відібратися на Олімпіади 2004 року в Афінах і 2008-го в Пекіні (обидва рази Обара програвала у фіналі чемпіонату Японії іншій зірці — Саорі Йосіді), знаменита спортсменка вирішила завершити кар'єру. Але пізніше все ж таки повернулася, змінила вагову категорію (з 51 кг на 48 кг) і здійснила свою мрію. Причому у фіналі Лондона японка перемогла українку Марію Стадник, яка виступала за Азербайджан.

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У вересні 2022 року Хітомі Обару включили до Зали слави Міжнародної федерації боротьби. Останнім часом титулована спортсменка була тренером жіночої збірної Японії з боротьби, яка готується до Олімпійських ігор 2028 року у Лос-Анджелесі. У Обари, яка вийшла заміж у 2011 році, залишилися двоє дітей-школярів.

У 2022 році Хітомі Обару включили до Зали слави Міжнародної федерації боротьби

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер шестиразовий олімпійський чемпіон з Японії, на честь якого назвали елемент у гімнастиці.

Фото Kyodo

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