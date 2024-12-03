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Спорт

Олімпійська чемпіонка, яка перенесла ампутацію ноги, померла у 55 років (фото)

13:11 3 грудня 2024
Ільке Вілудда

У віці 55 років після тяжкої хвороби померла знаменита німецька легкоатлетка, олімпійська чемпіонка Атланти-1996 з метання диска Ільке Вілудда, повідомляє Bild. Раніше чемпіона світу зі стрибків у висоту знайшли мертвим біля цвинтаря після таємничого зникнення.

Уродженка Лейпцига була також дворазовою чемпіонкою Європи та дворазовою віцечемпіонкою світу. До речі, її переможного результату на Іграх-1996 (69,66 метра) було б достатньо, щоб здобути «золото» на Олімпіаді-2024 у Парижі.

На жаль, у 2010 році титулованій спортсменці ампутували праву гомілку через бактеріальне зараження відкритої рани (а пізніше — ще одну частину ноги), але Ільке не здалася, виступивши на Паралімпійських іграх-2012 у Лондоні в метанні диска (9-е місце) та штовханні ядра (5-е місце).

«У мене був вибір: втратити ногу чи втратити життя. Але я хотіла жити», — зізналася Ільке Вілудда в одному з інтерв'ю.

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Після ампутації ноги Ільке Вілудда виступала на Паралімпіаді-2012 у Лондоні

До речі, після завершення спортивної кар'єри олімпійська чемпіонка працювала фізіотерапевтом, а згодом анестезіологом.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер знаменитий футбольний тренер, який пережив смерть дружини, самогубство сина та ампутацію обох ніг.

Фото DPA

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