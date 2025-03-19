Помер шестиразовий олімпійський чемпіон, на честь якого назвали елемент у гімнастиці (фото, відео)

Великий японський гімнаст, шестиразовий олімпійський чемпіон та семиразовий чемпіон світу Акінорі Накаяма помер через тиждень після свого 82-річчя від раку шлунка, повідомляє Kyodo. На його похороні були присутні лише близькі родичі. Раніше не стало найстарішої у світі олімпійської чемпіонки, яка жила за підробленими документами.

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Накаяма дебютував на Олімпійських іграх 1968 року в Мехіко, де зробив внесок у завоювання чоловічою збірною Японії «золота» у командному багатоборстві та здобув «бронзу» в індивідуальному багатоборстві.

Він також виграв «золото» на кільцях, брусах та поперечині, підкоривши всі три снаряди за один день змагань. Після «срібла» у вільних вправах Акінорі завершив виступи із шістьма медалями, ставши найтитулованішим спортсменом Ігор-1968.

Через чотири роки на Олімпіаді в Мюнхені він знову виграв командне багатоборство і завоював «золото» на кільцях, а також став срібним призером у вільних вправах і бронзовим в особистому багатоборстві.

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Після виходу на пенсію уславлений спортсмен був віцепрезидентом Федерації гімнастики Японії, а також працював тренером з гімнастики у своєму рідному університеті Чуке. 2005 року Накаяму включили до Міжнародної зали слави гімнастики. До речі, ім'ям легендарного японця названо один із елементів у вправах на кільцях — маневр розгойдування «Накаяма».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що померла легенда гімнастики Альбіна Дерюгіна.



Фото Kyodo

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