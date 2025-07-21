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Харків, Херсон та Дніпропетровщина постраждали від нальоту дронів окупантів

9:31 21 липня 2025
У Харкові спалахнула пожежа на підприємстві, фото Новини

Вночі 21 липня Харків атакували російські дрони. Внаслідок одного з влучань на цивільному підприємстві почалася пожежа, повідомив міський голова Ігор Терехов.

«Вночі по Харкову було 12 ударів «шахедів», — заявив Терехов.

Спалахнула пожежа на підприємстві.

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Близько 01:40 ворог атакував Київський район Харкова дронами типу «Герань-2», уточнив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його інформацією, до 11 ворожих влучань зафіксували у Харкові.

«Інформація про постраждалих на даний час не надходила. На місці „прильотів“ працюють профільні служби», — додав очільник області.

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Неспокійно було й на Дніпропетровщині. За інформацією керівника області Сергія Лисака, ввечері та вночі в області працювали сили ППО. Росіяни застосовували по Нікопольщині FPV-дрони та артилерію. Під удар потрапили Нікополь, Марганецька та Червоногригорівська громади.

Пошкоджені інфраструктура, АЗС. Понівечене підприємство. Сталася пожежа. Вогонь знищив 2 авто. Ще три — побиті.

У Межівській громаді Синельниківського району в результаті влучання БПЛА пошкоджена інфраструктура. На щастя, загиблих і постраждалих немає.

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Вранці 21 липня росіяни атакували з дрона Дніпровський район Херсона. Через ворожий удар жінки, яким 45 та 71 рік, дістали вибухові травми та уламкові поранення, повідомили у Херсонській ОВА.

Наразі постраждалі перебувають у лікарні. Медики проводять обстеження і надають їм допомогу.

Як повідомляли «ФАКТИ», Івано-Франківськ сьогодні вночі пережив наймасштабнішу атаку ворога з початку війни.

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