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Івано-Франківськ пережив наймасштабнішу атаку ворога з початку війни (фото)
Сьогодні вночі Івано-Франківськ, як і Київ, пережив комбінований удар окупантів. Росіяни атакували місто ракетами та «шахедами».
За словами мера Руслана Марцинківа, сьогодні була наймасштабніша атака по місту з часу повномасштабного вторгнення.
"Маємо у 3 селах громади пошкодження інфраструктури. Знаємо, що в одному з сіл нашої громади є постраждалі. Також уточнюється по двох селах нашої громади. На жаль, ударів було дуже багато", - написав мер.
За інформацією рятувальників, у Івано-Франківську внаслідок російської атаки, попередньо, четверо травмованих, зокрема дитина.
В обласному центрі рятувальники оперативно ліквідували пожежі гаражів та автомобілів на відкритій стоянці та пожежу виробничо-складських приміщень.
Також було ліквідовано пожежі приватних будинків та господарських споруд в територіальних громадах області.
Нагадаємо, цієї ночі під ударом ворога перебували також Київ, Харків й окремі райони Тернопільської, Івано-Франківської, Львівської, Київської та Хмельницької областей.
А вчора росіяни вдарили по Запоріжжю та Запорізькому району.
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