На Лук'янівку знову прилетіло: Київ став ціллю нічного ракетно-дронового удару росіян (фото, відео)

В ніч на 21 липня Україна пережила ще одну масовану ракетно-дронову атаку ворога. За даними моніторингових каналів, росіяни запустили:

- крилаті ракети Х-101/55 з бортів Ту-95мс — з району Саратовської області рф;

- крилаті ракети «Калібр» — з акваторії Чорного моря з району рейду Анапа;

- балістичні ракети 9м723 ОТРК «Іскандер-М"/KN-23;

- аеробалістичні гіперзвукові ракети Х-47м2 комплексу «Кинджал»;

БпЛА типів «шахед-герань».

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Під ударом перебували Київ, Івано-Франківськ, Харків, а також окремі райони Тернопільської, Івано-Франківської, Львівської, Київської та Хмельницької областей.

Зокрема, у Києві внаслідок атаки окупантів зафіксовано багато пожеж та пошкоджень.

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За інформацією мера Києва Віталія Кличка:

У Дарницькому районі — займання на даху житлового будинку, а також на даху нежитлової будівлі. Пожежа у супермаркеті. Також відомо про одного загиблого.

У Дніпровському районі — сталося загоряння МАФів, пожежа в приміщенні дитячого садка.

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У Шевченківському районі — пожежа у житловому будинку та задимлення на відкритій території. Один постраждалий. Його шпиталізували з пораненнями.

Пошкоджений вхід на станцію метро «Лукʼянівська».

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Пізніше Кличко додав, що станція метро «Лукʼянівська» зачинена на вхід та вихід. Поїзди проїжджають повз без зупинки. Інші станції метро працюють у звичайному режимі.

Внаслідок обстрілу частково пошкоджено наземну частину станції.

У Соломʼянському районі сталася пожежа на території складських приміщень.

У Святошинському районі через падіння уламків БпЛА загорілися гаражі, зазначили у ДСНС.



Зафіксовані руйнування та падіння уламків у Голосіївському, Дарницькому, Дніпровському, Оболонському, Святошинському, Соломʼянському та Шевченківському районах, повідомили у столичній поліції.

Поліцейські уточнили інформацію щодо загиблого та постраждалих. Так, у Соломʼянському районі загинув чоловік. У Дарницькому районі осколкові поранення отримали п’ятеро людей, віком від 36 до 55 років. Серед них — 15-річна дівчина. У Шевченківському районі до лікарні госпіталізовано літню жінку.

На ранок у столиці задимлення після нічної атаки.

У КМДА повідомили, що рух на «червоній» лінії метро тимчасово здійснюється до станції «Вокзальна».

«З технічних причин рух поїздів на Святошинсько-Броварській лінії метро організовано від станції „Академмістечко“ до станції „Вокзальна“. Про відновлення повноцінного руху та всі подальші зміни буде повідомлено додатково», — йдеться у повідомленні.

У столиці рух транспорту перекритий:

- вулицею Бориспільською (від перехрестя з провулком Надії Світличної до перехрестя з вулицею Вересневою);

- вулицею Юрія Іллєнка (від перехрестя з вулицею Дегтярівською до перехрестя з вулицею Митрофана Довнар-Запольського);

- вулицею Глибочицькою (від перехрестя з вулицею Січових Стрільців до перехрестя з вулицею Лукʼянівською).

Також тимчасово змінений рух окремих маршрутів.

Як повідомляли «ФАКТИ», напередодні вночі окупанти атакували Запоріжжя та Запорізький район за допомогою ударних безпілотників, артилерії, РСЗВ та балістики. Є поранені, зруйновані будинки.

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