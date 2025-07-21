- 09:24 Не можуть знайти документів: відомий актор назвав розмір своєї пенсії і пояснив, чому отримує так мало
- 08:54 В Краматорську російський КАБ вбив дитину, а в Сумах — поранив трьох людей
- 08:17 У Левів розіграється фантазія, а Терезам треба навчитися казати слово «ні»: гороскоп на 22 липня
- 21.07 22:28 Відпочинок наодинці: чому цей тренд у подорожах стає дедалі популярнішим у всьому світі
- 21.07 22:01 Рибний рієт: готується швидко, а смачно так, що не відірватися
- 21.07 21:31 Драма з усиновленням дитини: Брітні Спірс розкрила трагічну правду
- 21.07 21:03 Як заморозити персики, щоб зберегти їхню соковитість та смак: ці секрети точно стануть у пригоді
- 21.07 20:34 Військовий шлях був коротким: ворожий артилерійський обстріл забрав життя солдата з Чернігівщини
- 21.07 20:07 Кабачкова ікра «Панянка»: набагато смачніша, ніж магазинна
- 21.07 19:41 Близнюкам — «Трійка кубків» та обережність, Козерогам — «Вісімка жезлів» та несподівані події: Таро-прогноз на 22 липня
- 21.07 19:41 Спроба зупинити війну в Україні зрушила з мертвого місця, — ЗМІ
- 21.07 19:38 Відновлення країни — наша спільна справа, — Андрій Пелюховський
На Лук'янівку знову прилетіло: Київ став ціллю нічного ракетно-дронового удару росіян (фото, відео)
В ніч на 21 липня Україна пережила ще одну масовану ракетно-дронову атаку ворога. За даними моніторингових каналів, росіяни запустили:
- крилаті ракети Х-101/55 з бортів Ту-95мс — з району Саратовської області рф;
- крилаті ракети «Калібр» — з акваторії Чорного моря з району рейду Анапа;
- балістичні ракети 9м723 ОТРК «Іскандер-М"/KN-23;
- аеробалістичні гіперзвукові ракети Х-47м2 комплексу «Кинджал»;
БпЛА типів «шахед-герань».
Під ударом перебували Київ, Івано-Франківськ, Харків, а також окремі райони Тернопільської, Івано-Франківської, Львівської, Київської та Хмельницької областей.
Зокрема, у Києві внаслідок атаки окупантів зафіксовано багато пожеж та пошкоджень.
За інформацією мера Києва Віталія Кличка:
У Дарницькому районі — займання на даху житлового будинку, а також на даху нежитлової будівлі. Пожежа у супермаркеті. Також відомо про одного загиблого.
У Дніпровському районі — сталося загоряння МАФів, пожежа в приміщенні дитячого садка.
У Шевченківському районі — пожежа у житловому будинку та задимлення на відкритій території. Один постраждалий. Його шпиталізували з пораненнями.
Пошкоджений вхід на станцію метро «Лукʼянівська».
Пізніше Кличко додав, що станція метро «Лукʼянівська» зачинена на вхід та вихід. Поїзди проїжджають повз без зупинки. Інші станції метро працюють у звичайному режимі.
Внаслідок обстрілу частково пошкоджено наземну частину станції.
У Соломʼянському районі сталася пожежа на території складських приміщень.
У Святошинському районі через падіння уламків БпЛА загорілися гаражі, зазначили у ДСНС.
Зафіксовані руйнування та падіння уламків у Голосіївському, Дарницькому, Дніпровському, Оболонському, Святошинському, Соломʼянському та Шевченківському районах, повідомили у столичній поліції.
Поліцейські уточнили інформацію щодо загиблого та постраждалих. Так, у Соломʼянському районі загинув чоловік. У Дарницькому районі осколкові поранення отримали п’ятеро людей, віком від 36 до 55 років. Серед них — 15-річна дівчина. У Шевченківському районі до лікарні госпіталізовано літню жінку.
На ранок у столиці задимлення після нічної атаки.
У КМДА повідомили, що рух на «червоній» лінії метро тимчасово здійснюється до станції «Вокзальна».
«З технічних причин рух поїздів на Святошинсько-Броварській лінії метро організовано від станції „Академмістечко“ до станції „Вокзальна“. Про відновлення повноцінного руху та всі подальші зміни буде повідомлено додатково», — йдеться у повідомленні.
У столиці рух транспорту перекритий:
- вулицею Бориспільською (від перехрестя з провулком Надії Світличної до перехрестя з вулицею Вересневою);
- вулицею Юрія Іллєнка (від перехрестя з вулицею Дегтярівською до перехрестя з вулицею Митрофана Довнар-Запольського);
- вулицею Глибочицькою (від перехрестя з вулицею Січових Стрільців до перехрестя з вулицею Лукʼянівською).
Також тимчасово змінений рух окремих маршрутів.
Як повідомляли «ФАКТИ», напередодні вночі окупанти атакували Запоріжжя та Запорізький район за допомогою ударних безпілотників, артилерії, РСЗВ та балістики. Є поранені, зруйновані будинки.281
Читайте нас у Facebook