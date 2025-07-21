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Президент призначив нових послів: хто представлятиме Україну за кордоном
Після затвердження нового складу уряду на чолі з прем'єркою Юлією Свириденко, президент України Володимир Зеленський зробив кадрові призначення у Міністерстві закордонних справ.
Відповідні укази оприлюднені на офіційному сайті керівника держави.
Зокрема, послом України в Об’єднаних Арабських Еміратах призначено Олександра Балануцу. Також він буде постійним представником України при Міжнародній агенції з відновлювальних джерел енергії.
Олександр Воронін буде послом в Алжирі.
У Південно-Африканській Республіці послом призначено Олександра Щербу.
У Кенії — Юрія Токара. Він також буде постійним представником України при Програмі Організації Обʼєднаних Націй з навколишнього середовища (ЮНЕП) та постійним представником України при Програмі Організації Обʼєднаних Націй з населених пунктів.
Послом України у Кувейті призначено Максима Субха.
Юлія Соколовська буде послом в Іспанії та представлятиме Україну при Всесвітній туристичній організації.
Новим послом в Омані буде Ольга Селих, у Канаді — Андрій Плахотнюк, у Мексиці — Сергій Погорєльцев, на Кіпрі — Сергій Ніжинський, у Малайзії — Геннадій Надоленко, у Бельгії — Ярослав Мельник.
В Японії послом України стане Юрій Лутовінов, послом в Анголі — Андрій Касьянов.
У Боснії та Герцеговині Україну представлятиме Володимир Бачинський, в Естонії — Володимир Боєчко.
Нагадаємо, днями президент Володимир Зеленський призначив Рустема Умєрова новим секретарем Ради національної безпеки і оборони України.118
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