Президент призначив нових послів: хто представлятиме Україну за кордоном

Після затвердження нового складу уряду на чолі з прем'єркою Юлією Свириденко, президент України Володимир Зеленський зробив кадрові призначення у Міністерстві закордонних справ.

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Відповідні укази оприлюднені на офіційному сайті керівника держави.

Зокрема, послом України в Об’єднаних Арабських Еміратах призначено Олександра Балануцу. Також він буде постійним представником України при Міжнародній агенції з відновлювальних джерел енергії.

Олександр Воронін буде послом в Алжирі.

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У Південно-Африканській Республіці послом призначено Олександра Щербу.

У Кенії — Юрія Токара. Він також буде постійним представником України при Програмі Організації Обʼєднаних Націй з навколишнього середовища (ЮНЕП) та постійним представником України при Програмі Організації Обʼєднаних Націй з населених пунктів.

Послом України у Кувейті призначено Максима Субха.

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Юлія Соколовська буде послом в Іспанії та представлятиме Україну при Всесвітній туристичній організації.

Новим послом в Омані буде Ольга Селих, у Канаді — Андрій Плахотнюк, у Мексиці — Сергій Погорєльцев, на Кіпрі — Сергій Ніжинський, у Малайзії — Геннадій Надоленко, у Бельгії — Ярослав Мельник.

В Японії послом України стане Юрій Лутовінов, послом в Анголі — Андрій Касьянов.

У Боснії та Герцеговині Україну представлятиме Володимир Бачинський, в Естонії — Володимир Боєчко.

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Нагадаємо, днями президент Володимир Зеленський призначив Рустема Умєрова новим секретарем Ради національної безпеки і оборони України.

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