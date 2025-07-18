Дипломат замість генерала: Зеленський змінив секретаря РНБО

Після зміни керівника уряду і відставки членів колишнього Кабінету міністрів президент України Володимир Зеленський призначив Рустема Умєрова новим секретарем Ради національної безпеки і оборони України. Відповідний указ № 496/2025 оприлюднено 18 липня на сайті глави держави.

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Умєров змінив на посаді Олександра Литвиненка, який очолював РНБО з березня 2024 року. Його звільнення оформлено окремим указом президента № 495/2025.

«Призначити Умєрова Рустема Енверовича секретарем Ради національної безпеки і оборони України», — йдеться в офіційному документі.

Рустем Умєров — кримськотатарський політик, дипломат і правозахисник. До нового призначення він очолював Міністерство оборони України з вересня 2023 року до липня 2025-го. Умєров також був головою Фонду держмайна, народним депутатом та учасником міжнародних переговорів, зокрема в Стамбулі, де вдалося повернути тисячі українських полонених.

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Призначення Умєрова на посаду секретаря РНБО відбувається в умовах триваючої війни з росією. Ця роль передбачає координацію оборонної політики, стратегічне планування та взаємодію з силовими структурами. Умєров має репутацію ефективного переговорника, що може посилити зовнішньополітичний блок Ради.

Очікується, що Умєров зосередиться на інституційному зміцненні РНБО, посиленні аналітичного блоку та координації між урядом, армією та міжнародними партнерами.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що Кабмін на чолі з Денисом Шмигалем пішов у відставку. Після звільнення колишній прем’єр Шмигаль очолив Міністерство оборони.

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