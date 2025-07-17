- 15:50 Рада оновила Кабмін: ким керуватиме Свириденко
- 15:40 Це не спрацює: експерти сумніваються у дієвості погроз Трампа путіну
- 15:17 Малосольні цукіні від судді «МайстерШефа»: готувати обов'язково!
- 14:51 Помер режисер фільму «Завтра була війна» Юрій Кара
- 14:32 Подешевшали й будуть падати в ціні й надалі: які продукти в Україні стали доступнішими
- 14:07 В Україну вдалося повернути тіла ще тисячі загиблих воїнів
- 13:31 Більше половини пенсіонерів отримують пенсію менше реального прожиткового мінімуму: у ПФУ повідомили про зростання виплат
- 13:19 В Україні скасовують дистанційне навчання у школах
- 13:05 На якому каналі дивитись онлайн «Ільвес» — «Шахтар»: розклад трансляцій та прогноз на матч кваліфікації Ліги Європи
- 12:45 Курсант розстріляв військових на навчаннях на Чернігівщині
- 12:28 «Все виявилося набагато простішим, аніж я уявляла»: ліцеїстка з Миргорода про те, як їй удалося набрати максимальні 800 балів під час НМТ
- 12:05 Юлія Свириденко — новий прем'єр України: 262 нардепи «за»
Рада оновила Кабмін: ким керуватиме Свириденко
Верховна рада у четвер, 17 липня, проголосувала за призначення міністрів нового уряду на чолі з прем'єркою Юлією Свириденко, повідомив нардеп Олексій Гончаренко.
Рішення підтримали 253 народні депутати.
Верховна Рада призначила:
Михайла Федорова — на посаду першого віцепрем'єр-міністра — міністра цифрової трансформації.
Олексія Кулебу — на посаду віцепрем'єр-міністра з відновлення України — міністра розвитку громад та територій.
Тараса Качку — на посаду віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.
Матвія Бідного — на посаду міністра молоді та спорту.
Германа Галущенка- на посаду міністра юстиції України.
Світлану Гринчук — на посаду міністерки енергетики.
Наталію Калмикову — на посаду міністерки у справах ветеранів.
Ігоря Клименка — на посаду міністра внутрішніх справ.
Оксена Лісового — на посаду міністра освіти і науки.
Віктора Ляшка — на посаду міністра охорони здоровʼя.
Сергія Марченка — на посаду міністра фінансів України.
Олексія Соболева- на посаду міністра економіки, довкілля та сільського господарства.
Дениса Улютіна — на посаду міністра соцполітики, сімʼї та єдності України.
Окремо ще належить затвердити міністра оборони Шмигаля та міністра закордонних справ Сібігу — їх подає президент, а не прем'єр.
Варто зазначити, що в результаті перестановок в уряді кілька міністерств було реорганізовано. Відтак, Міністерство оборони об'єднали з Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості.
Міністерство економіки, Міністерство захисту довкілля та Мінагрополітики об'єднали в одне відомство.
Міністерство соціальної політики отримало розширений функціонал — до нього приєднали повноваження Міністерства національної єдності.
Посаду міністра Кабінету міністрів ліквідували, її функції передано до Секретаріату уряду.
Нагадаємо, 16 липня Верховна рада відправила у відставку прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та його уряд. Президент України Володимир Зеленський запропонував посаду прем'єра Юлії Свириденко та доручив суттєво оновити роботу уряду.9
Читайте нас у Facebook
Рибам — «Сонце», Козерогам — «Король Кубків», а Овнам — «Імператор»: Таро-прогноз та поради карт на 17 липня