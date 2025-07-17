Рада оновила Кабмін: ким керуватиме Свириденко

Верховна рада у четвер, 17 липня, проголосувала за призначення міністрів нового уряду на чолі з прем'єркою Юлією Свириденко, повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

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Рішення підтримали 253 народні депутати.

Верховна Рада призначила:

Михайла Федорова — на посаду першого віцепрем'єр-міністра — міністра цифрової трансформації.

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Олексія Кулебу — на посаду віцепрем'єр-міністра з відновлення України — міністра розвитку громад та територій.

Тараса Качку — на посаду віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Матвія Бідного — на посаду міністра молоді та спорту.

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Германа Галущенка- на посаду міністра юстиції України.

Світлану Гринчук — на посаду міністерки енергетики.

Наталію Калмикову — на посаду міністерки у справах ветеранів.

Ігоря Клименка — на посаду міністра внутрішніх справ.

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Оксена Лісового — на посаду міністра освіти і науки.

Віктора Ляшка — на посаду міністра охорони здоровʼя.

Сергія Марченка — на посаду міністра фінансів України.

Олексія Соболева- на посаду міністра економіки, довкілля та сільського господарства.

Дениса Улютіна — на посаду міністра соцполітики, сімʼї та єдності України.

Окремо ще належить затвердити міністра оборони Шмигаля та міністра закордонних справ Сібігу — їх подає президент, а не прем'єр.

Варто зазначити, що в результаті перестановок в уряді кілька міністерств було реорганізовано. Відтак, Міністерство оборони об'єднали з Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості.

Міністерство економіки, Міністерство захисту довкілля та Мінагрополітики об'єднали в одне відомство.

Міністерство соціальної політики отримало розширений функціонал — до нього приєднали повноваження Міністерства національної єдності.

Посаду міністра Кабінету міністрів ліквідували, її функції передано до Секретаріату уряду.

Нагадаємо, 16 липня Верховна рада відправила у відставку прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та його уряд. Президент України Володимир Зеленський запропонував посаду прем'єра Юлії Свириденко та доручив суттєво оновити роботу уряду.

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