«А поговорити?» П'ять запитань, які має поставити поліцейським водій, у разі зупинки на дорозі

Спілкування з патрульними поліцейськими водія, якого зупинили на дорозі, має багато нюансів. Так, юристи назівали чотири фрази, які автовласник в жодному разі не має вживати під час бесіди з правоохоронцями.

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А профільне видання vnedorozhnik.net.ua своєю чергою наводить п'ять фраз, які водій обов'язково має сказати у випадку, якщо сумнівається, що його зупинили законно чи вважає ставлення до себе з боку правоохоронців упередженим.

По-перше, автовласник може попросити патрульних показати службове посвідчення — за Законом «Про Національну поліцію», правоохоронці зобов’язані представится та пред’явити на вимогу свої службові документи. Дані можуть знадобитися, якщо водій врішитьподати скаргу до Департаменту внутрішньої безпеки МВС.

По-друге, поцікавитися, у чому порушення. Відповідь має бути чіткою, із зазначенням статті відповідного законодавства. Якщо поліцейські складають протокол про адміністративн порушення, то водію мають роз’яснити ваші права та письмово зафіксувати процедуру. Якщо водієві здається, що правоохоронці вдаються до розпливчастих фраз, він має право записати розмову на випадок оскарження.

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По-третє, автовласник має поцікавитися, чи зафіксували порушення технічні прилади правоохоронців. Наприклад, порушенням процедури вважається відмова патрульного показати дані з радара, якщо він стверджує, що водій перевищів дозволену швидкість руху. До речі, відмову також варто зафільмувати, аби мати докази при поданні скарги чи позову.

По-четверте, поцікавитися, чи є у поліцейського докази порушення ПДД водієм. Це можуть бути не лише дані технічних приладів, а й свідчення очевидців. Якщо доказів немає, притягати до відповідальності автовласника підстав немає. Втім, якщо правоохоронці продовжують висувати претензії, водій має право попросити надати письмові пояснення або скласти протокол про адміністративне затримання.

По-п'яте, поцікавитися у поліцейських, як їхні дії можуть бути оскарженими (це можна зробити протягом 10 днів з моменту складання постанови або протоколу). Правоохоронці мають розповісти автовласнику повний алгоритм дій в таких випадках. Спитати можна як про процедуру подачі скарги, так і про її форму або про те, куди варто звертатися із заявою — до суд, до керівництва патрульної поліції чи на гарячу лінію МВС.

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Раніше автоексперти назвали ТОП-5 помилок водіїв при зупинці патрульними.

Ілюстративне фото зі сторінки патрульної поліції Києва у соцмережах

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