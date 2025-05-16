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Чотири фрази, які водій не повинен говорити під час зупинки поліцією
Учасникам дорожнього руху, яких зупиняють партульні поліцейські, варто стежити за своїми діями, не допускючи ТОП-5 помилок, а також за словами.
Юристи в коментарі профільному виданню SUV News надали поради щодо спілкування з правоохоронцями, назвавши фрази, які можуть мати погані наслідки.
Так, варто бути уважними, відповідаючи на запитання поліцейських, які можуть штучно провокувати водія на визнання провини в порушенні, якого він не здійснював. Це, зокрема, стосується запитання щодо того, чи вживав водій алкоголь. Якщо зізнатися, що алкоголь вживався напередодні, чи сьогодні, але зовсім трішки, то людина потрапить під ретельну перевірку й може залишитися без прав. До подібних наслідків може призвести й зізнання у небезпечному маневрі та створенні аварійної ситуації на дорозі.
Експерти радять уникати таких фраз, як «Я випадково (порушив ПДР), «Не знав, що тут не можна так робити», «Дуже поспішав» та «Я вас не помітив».
Також юристи радять водіям не поводитися агресивно, що може призвести до поглиблених перевірок, наслідком яких може стати виявлення серйозних порушень.
«Перше правило під час зупинки — зберігати спокій і ввічливість. Не варто вибігати з автомобіля з документами або проявляти зайву нервозність. Така поведінка викликає додаткові підозри», — наголошують юристи та радять водіям спілкуватися коректно, уникаючи розгорнутих відповідей на навідні запитання; не поспішати залишати автомобіль до прохання інспектора, а у разі сумнівних вимог ввічливо уточнювати їхню правомірність
Варто пам'ятати, що відеофіксація — це законне право водія, яке часто допомагає запобігти необгрунтованим стягненням.
Про те, яка помилка, якої часто припускаються водії під час дощу, може стати фатальною, читайте на нашому сайті.
Ілюстративне фото зі сторінки Патрульної поліції Києва244
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