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Мильний розчин, рослини-компаньйони та феромонні пастки: захищаємо кабачки від шкідників
З початком сезону кабачків дачники стикаються з проблемою шкідників, які залюбки ласують цим овочем. Зокрема, це слимаки, про появу яких «сигналізуют» дірки на листі. Проти них непогано спрацьовують, наприклад, рослини-сусіди, запах яких відлякує равликів без мушлі: часник, лаванда, розмарин, м'ята…
До речі, ці рослини не тільки відлякують шкідників, але й заохочують корисних комах, пише weukraine.tv. Наприклад, сонечка чи златоочки, які контролюватимть чисельність попелиці. Їх можна привабити або рослинами, або біологічними засобами, що продаються у магазинах.
Допоможе боротися з крупними шкідниками регулярний огляд та їхнє ручне збирання, під час якого варто видаляти й пошкоджен листя. До речі, личинкам «небажаних гостей» не сподобається, якщо грядку замульчувати, наприклад, хвоєю. Чи виполоти бур'яни, які часто стають прихистком для комах. Спрацює й встановлення сітки, що фізично унеможливить доступ шкідників та відкладення ними яєць.
Для боротьби з невеликими комахами допоможе мильний розчин (1 столову ложку господарського мила розчинити у літрі води), яким потрібно обприскувати кабачки. А ще мильний розчин можна наливати у ємності, що стають пастками для шкідників, яких приваблює запах засобу. Проти літаючих шкідників можна використовуват спеціальні феромонні пастки.
Втім, бувають випадки, коли не обійтися без інсектицидів, які допоможуть боротися з огірковим жуком, буряковою блішкою чи гороховою попелицею, які, незважаючи на назви, полюбляють ласувати кабачками. Обробку радять проводити в суху погоду увечорі.
Про те, що робити, якщо кабачки захворіли на «вірусну мозаїку», читайте на нашому сайті.
Фото — Pixabay69
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