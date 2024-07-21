Вірусна мозаїка кабачків: як боротися з небезпечним захворюванням (відео)

Хвороба під назвою «вірусна мозаїка» вражає огірки, кабачки, буряки та деякі інші городні культури, і з нею дуже важко боротися.

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Про це розповідають автори youtube-каналу «Корисне ТВ».

Виявити, що рослини захворіли вірусною мозаїкою, дуже просто: потрібно порівняти старі рослини і їх молодий приріст, і якщо помітно, що листя на молодому прирості скручується світлішає, невелике за розмірами і практично зовсім не розвивається, це перша ознака захворювання.

Друга — те, що при огляді внутрішньої сторони ви бачите, що шкідників немає (а на перший погляд було схоже на ураження попелицею — саме тому, що попелиця висмоктує сік листя, від чого воно скручується світлішає). Але попелиці немає! В той же час плоди кабачка або огірка покриваються плямами, а сам кабачок деформується — саме це і вказує на те, що ваша рослина уражена цим вірусом.

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Але як кабачки могли підхопити вірусне захворювання?

Причина — у спекотній погоді. Навіть у тіні температура досягала 37° С, а на сонці мабуть усі 50° С, і це якнайкраще стимулює ураження вірусом.

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Передається він іще з насінням (його ви могли придбати вже ураженим), або ж через грунт під ураженою рослиною. Тому наступного року не варто висаджувати кабачки і огірки на «старому» місці. Або ж замініть там гґрунт на глибину, на яку проникає коренева система, тому що цей вірус у грунтові може зберігатися декілька років.

Також вірус може розповсюджувати попелиця, яка радо селиться на молодому прирості і п'є з нього сік. А оскільки попелицю розводять мурахи, то вони можуть перенесли хворобу на іншу рослину.

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Аби цього не сталося, варто купувти насіння у перевірених виробників, і самим знезаражувати його перед посівом (наприклад, замочуючи в перекисі водню).

Якщо ж ви побачили ураження на вже дорослій рослині, її варто вирвати з корінням, при цьому не додаючи у компост. Адже так рослина перегніє і потім ми з компостом рознесемо цей вірус по своїх грядках.

Краще скласти хворі рослини в одне місце до повного висихання, після чого — спалити.

Також нагадаємо, як врятувати ваші кабачки від слимаків.

Фото — скрін відео

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