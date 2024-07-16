Слимаки зіпсують ваш сад: прості способи позбутися їх

Садові грядки — гордість кожного садівника. Продумані квіткові композиції, укладання каміння — все це вимагає праці та відданості. Проте одна ніч може звести нанівець місяці праці, особливо коли на горизонті з'являються слимаки без панцира. Ці істоти здаються нешкідливими, але кожен, хто контактував з ними, знає, як багато вони можуть завдати клопоту. Ці поради допоможуть вам позбутися їх раз і назавжди!

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Голі слимаки в саду зазвичай віддають перевагу молодим, ніжним пагонам, листю і квітам. Найбільшими ласощами для них є квасоля, капуста, буряк, перець, салат і кабачки. Не гребують вони і зеленню, переважно базиліком. Ознаки їхньої присутності видно одразу — наприклад, дірки в листі або надкушені стебла.

Равлики без мушлі люблять вологе середовище. Регулярне видалення застояної води навколо рослин може відлякати їх від поселення у вашому саду. Створення бар'єрів з кори, деревної золи або мідних смуг навколо клумб може ускладнити доступ слимаків до ваших рослин. Їхні тендітні тіла не зможуть подолати їх, не ризикуючи поранитися, тому вони, природно, будуть уникати їх.

Існують певні рослини, запах або смак яких є неприйнятним для слимаків. Варто посадити, наприклад, часник, лаванду, розмарин, м'яту або шавлію навколо грядки, щоб відбити у них бажання наближатися.

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Ґрунт, особливо під мульчею або опалим листям, є справжнім раєм для слимаків і місцем, де вони люблять відкладати яйця. Прополка і перекопування верхнього шару ґрунту мотикою — це спосіб позбутися шкідників на кожній стадії їхнього росту. Вони загинуть не тільки через осушення ґрунту, але й від нападу жуків або птахів.

Раніше повідомлялося, що слимаки не люблять сіль — рецепт «гримучої суміші», яка назавжди прожене їх з городу.

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