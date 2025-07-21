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Після Ради «крота» фсб упіймали в НАБУ (фото, відео)
Служба безпеки України, яка ранком 21 липня разом із Офісом генпрокурора повідомила про обшуки у деяких співробітників Національного антикорупційного бюро та викриття одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів на веденні бізнесу з росією, вирахувала та затримала «крота» фсб у лавах НАБУ
Як повідомляють в СБУ, затриманому повідомлено про підозру у державній зраді, несанкціонованих діях з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї).
Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк до 15 років.
Встановлено, що куратором «крота» був заступник керівника охорони колишнього президента-втікача Віктора Януковича. А сам «кріт» — співробітник центрального апарату НАБУ, який працював в найелітнішому та закритому підрозділі «Д-2», шпигуючи на росію.
«Підривну діяльність агента координував зрадник Дмитро Іванцов, який у лютому 2014 року допомагав Януковичу перебратися до росії, а сам залишився у Криму і вступив до лав окупантів та був завербований фсб. Служба безпеки задокументувала щонайменше 60 епізодів передачі інформації з обмеженим доступом колишньому заступнику керівника охорони Януковича з боку фігуранта», — йдеться у повідомленні.
Російську спецслужбу, зокрема, цікавили установчі дані українських силовиків та інших громадян, проти яких ворог планував теракти та спеціальні інформаційні операції. Для збору інформації підозрюваний використовував закриті бази даних правоохоронних органів України. За кожне виконане завдання куратор перераховував гроші на банківську картку агента.
В СБУ додали, що раніше попереджали керівництво НАБУ щодо можливих ризиків відносно вказаного співробітника, але заходи не були вжиті, а «кріт» продовжував працювати та «замітати сліди», намагаючись знищити докази протиправної діяльності.
Нагадаємо, що сьогодні ж про підозру у держзраді оголошено нардепу від забороненої ОПЗЖ Федору Христенко, який, за даними Офіса генпрокурора, виявився старшим агентом фсб рф і який працював на напрямку посилення російського впливу на Національне антикорупційне бюро України.
Фото СБУ212
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