41.40 / 41.94 48.63 / 49.28
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Популярна акторка стала телеведучою (фото)

18:02 23 липня 2025
Акторка Надія Хільська

Популярна акторка, зірка серіалу «Кава з кардамоном» Надія Хільська, яка нещодавно поділилася почуттями, повідомила неочікувану новину. Надія стала ведучою нового шоу «Без меж» — це її перший досвід у такій якості. Її співведучим став популярний блогер Анатолій Анатоліч. На своїй сторінці у соціальній мережі Хільська виклала фото з першого дня зйомок. Вони проходили під Києвом, на свіжому повітрі. Ідея шоу поки не розкривається, але зрозуміло, що це будуть змагання з витривалості.

«Наші прекрасні ведучі», — поділилася світлиною зі зйомок Надія.

Надія Хільська та Анатолій Анатоліч на зйомках шоу “Без меж”

Нагадаємо, восени 2023 року на війні загинув чоловік Хільської, популярний актор Олексій Хільський, який пішов до війська з початку повномасштабного вторгнення. За словами Надії, вона все ще не може оговтатись від цієї втрати. У Надії та Олексія є донька-підліток.

РЕКЛАМА

Раніше в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» Надія Хільська відверто розповіла, через що їй довелося пройти.

РЕКЛАМА
892

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Погруддя Чехова у Баденвайлері

Оглянувши хворого Чехова в берлінському готелі, відомий німецький професор лише розвів руками і сказав: «Ja…», мовчки повернувся і вийшов

Ірина Білик

Історичне фото: Ірина Білик заінтригувала мережу

Дорофєєва, фото https://www.instagram.com/nadyadorofeeva/p/DMGDdmeNhdM/?img_index=2

«Видали це фото»: мережа обурена поведінкою Наді Дорофєєвої

Кабачкова ікра

Кабачкова ікра «Панянка»: набагато смачніша, ніж магазинна

Наступний матеріал
Новини партнерів