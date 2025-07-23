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Популярна акторка стала телеведучою (фото)
Популярна акторка, зірка серіалу «Кава з кардамоном» Надія Хільська, яка нещодавно поділилася почуттями, повідомила неочікувану новину. Надія стала ведучою нового шоу «Без меж» — це її перший досвід у такій якості. Її співведучим став популярний блогер Анатолій Анатоліч. На своїй сторінці у соціальній мережі Хільська виклала фото з першого дня зйомок. Вони проходили під Києвом, на свіжому повітрі. Ідея шоу поки не розкривається, але зрозуміло, що це будуть змагання з витривалості.
«Наші прекрасні ведучі», — поділилася світлиною зі зйомок Надія.
Нагадаємо, восени 2023 року на війні загинув чоловік Хільської, популярний актор Олексій Хільський, який пішов до війська з початку повномасштабного вторгнення. За словами Надії, вона все ще не може оговтатись від цієї втрати. У Надії та Олексія є донька-підліток.
Раніше в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» Надія Хільська відверто розповіла, через що їй довелося пройти.892
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