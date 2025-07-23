Популярна акторка стала телеведучою (фото)

Популярна акторка, зірка серіалу «Кава з кардамоном» Надія Хільська, яка нещодавно поділилася почуттями, повідомила неочікувану новину. Надія стала ведучою нового шоу «Без меж» — це її перший досвід у такій якості. Її співведучим став популярний блогер Анатолій Анатоліч. На своїй сторінці у соціальній мережі Хільська виклала фото з першого дня зйомок. Вони проходили під Києвом, на свіжому повітрі. Ідея шоу поки не розкривається, але зрозуміло, що це будуть змагання з витривалості.

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«Наші прекрасні ведучі», — поділилася світлиною зі зйомок Надія.

Надія Хільська та Анатолій Анатоліч на зйомках шоу “Без меж”

Нагадаємо, восени 2023 року на війні загинув чоловік Хільської, популярний актор Олексій Хільський, який пішов до війська з початку повномасштабного вторгнення. За словами Надії, вона все ще не може оговтатись від цієї втрати. У Надії та Олексія є донька-підліток.

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Раніше в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» Надія Хільська відверто розповіла, через що їй довелося пройти.

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