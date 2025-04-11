Слова зайві: популярна акторка тяжко переживає біль втрати

Популярна акторка Надія Хільська, зірка серіалу «Кава з кардамоном», яка розповіла про свій стан, вразила мережу болісним зізнанням. На своїй сторінці у соціальній мережі вона звернулася до свого коханого чоловіка — актора Олексія Хільського, який загинув на фронті у серпні 2023 року. Надія зізнається, що досі відчуває страшний біль від цієї втрати, який ніколи не скінчиться. У річницю їх весілля, вона поділилася своїми почуттями.

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«Сьогодні день нашого весілля, сьогодні б ми вітали одне одного з 15-тиріччям… а ще 18 років тому ми стали парою», — написала Надія та виклала відео з коханим та донькою з тих часів, коли ви були всі щасливими.

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Підписники розділили горе акторки та підтримали її у коментарях, зізнавшись, що така біль ніколи не вщухне.

«Плачу разом з вами… тримайтеся…тут ніякі слова не допоможуть… на жаль», — написали у відповідь.

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«Він назавжди буде у вашому серці і думках», — додали у коментарях.

«Щирі співчуття, у цьому відео відчувається щире кохання і несамовитий біль втрати», — поділилися думками.

«Така була красива історія кохання, як шкода, я вас просто хочу обійняти, слова зайві», — підтримали Надію.

Раніше від тяжкого поранення помер відомий гуморист.

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