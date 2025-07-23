Далі буде: Зеленський внесе до Ради новий законопроект про НАБУ та САП

Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з керівниками антикорупційних органів заявив у вечірньому зверненні 23 липня, що вніс в Раду новий законопроєкт щодо НАБУ та САП, який «забезпечить силу системі правопорядку».

ВІДЕО ДНЯ

«…не буде жодного російського впливу чи втручання в діяльність органів правопорядку, і — дуже важливо — всі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть. І дуже очікую від самої нашої групи керівників правоохоронних та антикорупційних органів, від Генерального прокурора України пропозицій тих норм, які мають спрацювати. Це буде президентський законопроєкт, і ми реалізуємо це в рамках нашої стратегії трансформації держави», — йдеться у зверненні.

За словами президента, було багато нарад з урядовцями, з представниками правоохоронних органів.

«Важливо, що вони сказали й одне одному те, що давно накопичувалось. Дуже ціную домовленість про командну роботу та про заходи, які можуть реально дати відчуття невідворотності покарання, а отже, справедливості в Україні», — зазначив Зеленський.

РЕКЛАМА

Він наголосив, що є домовленість про те, що керівники інституцій разом запропонують план дій, «які можуть зміцнити силу права в Україні».

За словами Зеленського, влада почула те, «що кажуть люди цими днями в соціальних мережах, один одному, на вулицях».

РЕКЛАМА

Нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що Верховна рада буде голосувати за новий законопроєкт по НАБУ та САП від Зеленського орієнтовно на наступному тижні.

«Рада буде збиратись терміново голосувати за новий законопроєкт по НАБУ та САП від Зеленського. Орієнтовно: наступний тиждень», — зазначив Гончаренко.

Нагадаємо, вчора вночі Зеленський підписав скандальний закон про НАБУ та САП, попри акції протесту по всій Україні.

РЕКЛАМА

115

Читайте нас у Facebook