Зеленський підписав скандальний закон про НАБУ та САП, незважаючи на акції протесту по всій Україні (фото, відео)

Президент України Володимир Зеленський ввечері 22 липня підписав скандальний законопроєкт № 12414. Це випливає з інформації про законопроєкт на сайті Верховної Ради.

ВІДЕО ДНЯ

У своєму вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський повідомив про те, що він говорив із керівником НАБУ Семеном Кривоносом, прокурором САП Олександром Клименком, генеральним прокурором Русланом Кравченком та головою Служби безпеки України Василем Малюком.

«Ми все це обговорили. Антикорупційна інфраструктура працюватиме. Тільки без російських впливів — від цього треба все очистити. І справедливості має стати більше. Звісно, що НАБУ і САП будуть працювати. І важливо, що Генеральний прокурор налаштований на те, щоб в Україні реально забезпечувалася невідворотність покарання для тих, хто йде проти закону. І це те, що дійсно потрібно для України. Справи, які лежали, мають розслідуватись. Роками посадовці, які втекли з України, чомусь спокійно живуть за кордоном — в дуже приємних країнах і без юридичних наслідків. Це ненормально. Немає жодного раціонального пояснення, чому кримінальні провадження на мільярди „висять“ роками. І немає жодного пояснення, чому росіяни досі можуть отримувати інформацію, яка їм необхідна. Важливо, щоб без росіян. Важливо, щоб була невідворотність покарання і щоб суспільство це дійсно бачило», — заявив президент.

Після ухвалення цього законопроєкту по всій країни прокотилися масові протести. Протестувальники залишалися на вулицях попри комендантську годину.

РЕКЛАМА

Так, у Києві біля театру імені Франка в Києві вночі продовжували перебувати учасники акції. Вони вигукували гасло: «Вето на закон», «Банду геть», інформує Суспільне.

Також у Львові після опівночі люди продовжували акцію протесту проти закону щодо НАБУ та САП.

РЕКЛАМА

Акції протесту відбулися і в Одесі. Учасники акції закликали президента не підписувати цей законопроєкт та скандували «Захистимо демократичні інституції».

Представник ГО «Робимо вам нерви» Микола Тарасенко, зазначив, якщо законопроєкт підпишуть — люди продовжуватимуть виходити на акції протесту.

«Нахабно просунули туди пункти, які регулюють безпосередньо повноваження НАБУ та САП — незалежних органів від Уряду, які проводять розслідування. Ці повноваження зараз хочуть передати Генпрокурору, яким буде зручно керувати. Якщо законопроєкт просто висітиме у повітрі і нічого з ним не відбуватиметься, то теж запамʼятаємо, але якщо його підпишуть — то ми продовжимо виходити на акції проти нього», — сказав він.

РЕКЛАМА

У Тернополі люди також вийшли на акції протесту. Вони в руках тримали плакати із написами: «Такі закони не на часі», «Корупція теж ворог», «Вето на закон № 12414» та іншими.

У Луцьку ввечері відбулася акція протесту після 21:00. На Театральному майдані обласного центру зібралося орієнтовно 50 людей. Учасники прийшли із плакатами проти законопроєкту № 12414 і закликали президента не підписувати його. Акція протесту тривала орієнтовно годину. На завершення учасники заспівали гімн.

Як писали «ФАКТИ», скандальний законопроєкт поставили на голосування в парламенті на тлі процесуальних дій, які проводили СБУ та Офіс генпрокурора. Зокрема, силовики прийшли з обшуками до деяких співробітників НАБУ, відбулися затримання.

217

Читайте нас у Facebook