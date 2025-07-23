Ми чуємо, що каже суспільство: Зеленський про зустріч з очільниками СБУ, НАБУ, САП, НАЗК, ДБР, МВС і Офісом генпрокурора

Президент України Володимир Зеленський, який підписав скандальний закон про НАБУ та САП, провів зустріч з керівниками антикорупційних органів. Про це глава держави повідомив в Telegram.

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«Зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів, був також Генеральний прокурор. Дуже потрібна зустріч, відверта й корисна розмова, яка дійсно допомагає. У нас усіх спільний ворог — російські окупанти, і захист Української держави передбачає достатню силу правоохоронної та антикорупційної систем, а отже — реальне відчуття справедливості. Кримінальні провадження не мають тривати роками без законних вироків, а ті, хто працює проти України, не мають почуватися комфортно й не відчувати, що таке невідворотність покарання», — повідомив Зеленський.

Він подякував усім учасникам зустрічі.

«Я вдячний усім учасникам нашої сьогоднішньої зустрічі: СБУ, НАБУ, САП, НАЗК, ДБР, МВС, Генеральному прокурору. Дякую за готовність працювати в команді — у команді України. І заради інтересів України. Ми домовились, що всі працюватимуть виключно конструктивно. Всі ми чуємо, що каже суспільство. Бачимо, чого очікують люди від державних інституцій для забезпечення справедливості та ефективності кожної інституції», — повідомив президент.

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За словами глави держави, під час зустрічі обговорили необхідні адміністративні, законодавчі рішення, які дозволять зміцнити роботу кожної інституції, вирішити наявні суперечності, зняти загрози.

«Всі працюватимуть разом, на політичному рівні підтримаємо. Домовились, що наступного тижня буде глибока робоча зустріч щодо плану загальних дій. А за два тижні має бути готовий спільний план — які кроки потрібні та будуть реалізовані, щоб зміцнити Україну та зняти наявні питання, дати більше справедливості й реально захистити інтереси українського суспільства», — запевнив Зеленський.

Як писали «ФАКТИ», після ухвалення Верховною Радою скандального законопроєкту про НАБУ та САП, країною прокотилася хвиля протестів.

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