Окупанти влаштували «пекельну ніч» жителям Одеси та інших міст: постраждали мирні мешканці, в тому числі, діти

Вночі 24 липня росія масовано атакувала Одесу безпілотниками. У місті зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури, повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

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«Сталося займання двох поверхів у житловій багатоповерхівці, покрівлі двоповерхового будинку, торгівельних павільйонів та АЗС. Також відомо про пошкодження пам’яток архітектури в історичному центрі Одеси, який перебуває під охороною ЮНЕСКО», — зазначив він.

Так виглядає після російської атаки Приморський бульвар

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Внаслідок удару БпЛА по Одесі серйозно постраждав ринок «Привоз», уточнили у ДСНС.

«Одеський Привоз — це не просто ринок, це справжнє серце Одещини, де вирує життя, відчувається пульс міста. Саме там можна по-справжньому пізнати Одесу!» — пишуть рятувальники.

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В одеських пабліках пишуть, що на Молдаванці було влучання у дев'ятиповерховий будинок. Повністю зруйновано квартири з п'ятого по восьмий поверх. У кількох квартирах спалахнули пожежі, є загроза обвалення конструкцій.

«Зруйнована житлова 9-поверхівка — без житла залишилися люди, що проживали у квартирах з 5-го по 8-й поверхи, горіли оселі на 5-му та 6-му поверхах одного з підʼїздів. Є загроза обвалу конструкцій!» — йдеться у повідомленні рятувальників.

З багатоповерхівки евакуювали 33 мешканців та врятували 5 — їх заблокувало у квартирах. Попередньо, постраждали 3 людини.

Близько третьої години ночі вибухи пролунали в Миколаєві. Внаслідок атаки рф виникла пожежа, на місці працюють відповідні служби, повідомив очільник ОВА Віталій Кім. Станом на зараз інформації щодо травмованих немає.

Внаслідок ракетної атаки ворога на Черкаси є 7 травмованих, повідомив керівник ОВА Ігор Табурець.

«На жаль, маємо сімох постраждалих, які звернулися за медичною допомогою, серед них — одна дитина», — уточнив мер Черкас Анатолій Бондаренко.

Вночі ворог атакував Запоріжжя та Запорізький район 9 «шахедами». У Запоріжжі пошкоджено господарські будівлі у дачних кооперативах. Ще один удар припав по корпусу навчального закладу. Попередньо, без постраждалих, повідомив керівник області Іван Федоров.

Близько шостої ранку ворог з дрона атакував Дніпровський район Херсона. Двоє чоловіків отримали мінно-вибухові травми та уламкові поранення. Їх ушпиталили, повідомили в міській військовій адміністрації.

Як повідомляли «ФАКТИ», минулої ночі російські дрони атакували Дніпропетровщину, Сумщину та Харківщину.

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