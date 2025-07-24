- 24.07 23:06 «Шахтар» з тренером-турком вивіз яскраву перемогу з лігва «Бешикташа»: відеоогляд відбірного матчу Ліги Європи
- 24.07 22:29 Гастрономічний тренд, який допоможе зберегти здоров'я: не варто його недооцінювати
- 24.07 22:15 «Олександрія» програла «друзям росії» з «Партизана»: відеоогляд матчу кваліфікації Ліги конференцій
- 24.07 22:05 «Полісся» відзначило тренерський дебют Ротаня в єврокубках поразкою від клубу з Андорри: відеоогляд матчу відбору Ліги конференцій
- 24.07 22:02 Абрикосово-цитрусові ласощі: готуються так швидко, що ви здивуєтеся
- 24.07 21:31 Гвінет Пелтроу сильно засмутилася, коли Бред Пітт одружився з Дженніфер Еністон
- 24.07 21:02 Можна втратити: чому не варто обприскувати фікуси водою
- 24.07 20:46 «Туристу відмовили у посадці на літак, бо на першу сторінку паспорта була пролита кава», — експертка з туризму Марина Білоножко
- 24.07 20:32 Його руки дійсно були золотими: солдат з Черкащини не переніс важкого поранення
- 24.07 20:06 Літній пиріг з абрикосами та сирною начинкою: ароматно та дуже смачно
- 24.07 20:00 Зеленський вніс в парламент альтернативний законопроєкт щодо НАБУ
- 24.07 19:39 США «озброюють» росію через Іран: у снарядах окупантів помітили західний елемент
Окупанти влаштували «пекельну ніч» жителям Одеси та інших міст: постраждали мирні мешканці, в тому числі, діти
Вночі 24 липня росія масовано атакувала Одесу безпілотниками. У місті зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури, повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
«Сталося займання двох поверхів у житловій багатоповерхівці, покрівлі двоповерхового будинку, торгівельних павільйонів та АЗС. Також відомо про пошкодження пам’яток архітектури в історичному центрі Одеси, який перебуває під охороною ЮНЕСКО», — зазначив він.
Так виглядає після російської атаки Приморський бульвар
Внаслідок удару БпЛА по Одесі серйозно постраждав ринок «Привоз», уточнили у ДСНС.
«Одеський Привоз — це не просто ринок, це справжнє серце Одещини, де вирує життя, відчувається пульс міста. Саме там можна по-справжньому пізнати Одесу!» — пишуть рятувальники.
В одеських пабліках пишуть, що на Молдаванці було влучання у дев'ятиповерховий будинок. Повністю зруйновано квартири з п'ятого по восьмий поверх. У кількох квартирах спалахнули пожежі, є загроза обвалення конструкцій.
«Зруйнована житлова 9-поверхівка — без житла залишилися люди, що проживали у квартирах з 5-го по 8-й поверхи, горіли оселі на 5-му та 6-му поверхах одного з підʼїздів. Є загроза обвалу конструкцій!» — йдеться у повідомленні рятувальників.
З багатоповерхівки евакуювали 33 мешканців та врятували 5 — їх заблокувало у квартирах. Попередньо, постраждали 3 людини.
Близько третьої години ночі вибухи пролунали в Миколаєві. Внаслідок атаки рф виникла пожежа, на місці працюють відповідні служби, повідомив очільник ОВА Віталій Кім. Станом на зараз інформації щодо травмованих немає.
Внаслідок ракетної атаки ворога на Черкаси є 7 травмованих, повідомив керівник ОВА Ігор Табурець.
«На жаль, маємо сімох постраждалих, які звернулися за медичною допомогою, серед них — одна дитина», — уточнив мер Черкас Анатолій Бондаренко.
Вночі ворог атакував Запоріжжя та Запорізький район 9 «шахедами». У Запоріжжі пошкоджено господарські будівлі у дачних кооперативах. Ще один удар припав по корпусу навчального закладу. Попередньо, без постраждалих, повідомив керівник області Іван Федоров.
Близько шостої ранку ворог з дрона атакував Дніпровський район Херсона. Двоє чоловіків отримали мінно-вибухові травми та уламкові поранення. Їх ушпиталили, повідомили в міській військовій адміністрації.
Як повідомляли «ФАКТИ», минулої ночі російські дрони атакували Дніпропетровщину, Сумщину та Харківщину.224
Читайте нас у Facebook
Оглянувши хворого Чехова в берлінському готелі, відомий німецький професор лише розвів руками і сказав: «Ja…», мовчки повернувся і вийшов
«Туристу відмовили у посадці на літак, бо на першу сторінку паспорта була пролита кава», — експертка з туризму Марина Білоножко