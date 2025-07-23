Дрони ворога атакували Дніпропетровщину, Сумщину та Харківщину (фото)

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. У ніч на 23 липня (із 20.00 22 липня) противник атакував 71-м ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Про це повідомили в Повітряних Силах ЗСУ.

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«Атаковано Дніпропетровщину, Сумщину, Харківщину та Черкащину. За попередніми даними, станом на 09.00 протиповітряною обороною збито/подавлено 27 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та в центрі країни. Крім того, 18 БпЛА — локаційно втрачені/подавлені РЕБ. Зафіксовано влучання 26 БпЛА у 14 локаціях, падіння збитих (уламки) на 5 локаціях», — йдеться у повідомленні.

Як повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, вночі область пережила чергову атаку БпЛА. 8 безпілотників захисники неба збили.

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«Втім, сталися й влучання. У Кривому Розі частково зруйнований приватний будинок, ще 4 — пошкоджені. Зайнялися будівля, що не експлуатувалася, приватне підприємство і сонячні панелі — вогонь загасили. Понівечене й промислове підприємство. У Синельниківському районі побите фермерське господарство. Потрощена сільськогосподарська техніка — трактори і комбайни. Через удар також виникла пожежа. Понівечені і магазин, амбулаторія, спортзал, школа, заклад культури і адмінбудівля. По Нікопольщині агресор поцілив з важкої артилерії. Гучно було в Марганецькій і Покровській громадах. Пошкоджені 2 приватні будинки», — йдеться у повідомленні.

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Як повідомив керівник Сумської ОВА Олег Григоров, цієї ночі ворог продовжив атаки по цивільній інфраструктурі Сумщини.

«Внаслідок російських ударів по критичній інфраструктурі знеструмлено частину споживачів Сумського району. На резервне живлення перейшли медичні заклади та інші важливі об’єкти. Роботи з відновлення тривають, проте повернення електропостачання може зайняти певний час», — повідомив він.

Як повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, росіяни вбили жінку у Дніпровському районі Херсона.

«Через черговий ворожий обстріл смертельні поранення дістала 66-річна херсонка. Мої співчуття рідним загиблої», — йдеться у повідомленні.

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За даними ДСНС України, увечері 22 липня армія рф завдала удару безпілотниками по території ринку у селищі Великий Бурлук Куп’янського району Харківської області.

«Внаслідок влучань виникла пожежа торговельних павільйонів на площі близько 500 кв. м., яку ліквідували вогнеборці. Окрім цього, пошкоджено будівлю поштового відділення та інші торговельні об’єкти. Постраждала жінка — медики діагностували у неї гостру реакцію на стрес», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», днями росіяни масовано обстріляли Київ.

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