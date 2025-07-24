Нашестя сарани на Україну: як врятувати майбутній урожай

Хмари сарани, які атакують південь України, шкодять сільськогосподарським посівам. Ці ненаситні комахи здатні за лічені дні перетворити зелений сад на пустелю.

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Як відомо, сарана — один з найдавніших мігруючих шкідників на планеті. Вона гарно літає. За день комахи можуть подолати кілька сотень метрів. Зграї комах дуже залежать від вітру, який може переносити їх на сотні кілометрів.

Рої сарани на своєму шляху поглинають все зелене: листя, стебла, квіти й незрілі плоди. Під час масової міграції сарана здатна знищити всі посіви сільськогосподарських культур на великих площах. У зоні ризику — пшениця, ячмінь, просо, кукурудза, соняшник, соя, рис, бобові трави, тютюн, баштанні, морква, буряк, картопля, плодові дерева та декоративні рослини, пише «Агромаркет».

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Коли сарана на городі вже оселилася, першим кроком має стати механічна боротьба. Потрібно вручну збирати комах з рослин й знищувати їх. Цей метод підходить тоді, коли популяція сарани ще не надто велика.

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Після збору комах варто провести обробку ґрунту спеціалізованими засобами, які допоможуть знищити личинки сарани. Це запобіжить їхньому подальшому розмноженню і розвитку на ділянці.

Можна також використовувати фізичні бар'єри — сітки над грядками або використання спеціальних захисних укриттів. Це ефективно на ранніх етапах росту рослин, коли вони найбільш уразливі до нападу комах.

Допоможе й створення спеціальних зон-пасток з приманками на основі ферментів. Такі пастки приваблюють комах, які потім потрапляють у капкани, де їх легко можна знищити.

Використання біопрепаратів на основі бактерій або грибків, що вражають сарану, також може стати ефективним методом захисту. Такі засоби безпечні для рослин і довкілля, але смертельно небезпечні для комах. Вони викликають загибель сарани, що дає змогу контролювати чисельність шкідників без використання токсичних хімічних речовин.

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Самими популярними серед городників залишаються народні методи боротьби зі шкідниками. Наприклад, приготування гострих перцевих спреїв, настоянок на основі часнику або цибулі. Використання таких настоянок допомагає не тільки відлякати сарану, а й запобігти повторним атакам.

Регулярне обприскування рослин цими засобами створює захисний бар'єр, який заважає сарані поїдати листя і стебла. До того ж такі спреї абсолютно безпечні для людини і корисних комах.

Ще популярний метод — посипання землі навколо рослин деревною золою або вапном. Ці речовини не тільки відлякують сарану, а й збагачують ґрунт корисними елементами, що сприяє кращому росту і розвитку рослин.

Коли сарана вже окупувала ділянку, потрібно використовувати хімікати. Наприклад, «Актеллік» є одним з ефективних засобів для боротьби з сараною.

Використання хімічних пестицидів виправдане тільки в тих випадках, коли інші методи не дають потрібного результату. При цьому обробку слід проводити рано вранці або пізно ввечері, коли активність корисних комах мінімальна. Це допоможе зберегти баланс в екосистемі саду та запобігти загибелі корисних комах.

Але не варто забувати про профілактику. Своєчасний догляд за рослинами, грамотне застосування добрив і засобів захисту допоможуть уникнути великих проблем у майбутньому. Своєчасне мульчування та обробка грунту допоможуть створити несприятливі умови для розмноження шкідників.

Регулярна сівозміна також допомагає запобігти накопиченню шкідників у ґрунті. Боротьба з сараною на городі вимагає комплексного підходу — комбінацію народних засобів, біологічних методів і за необхідності хімікатів. Так можна захистити свій урожай від руйнівних наслідків нашестя сарани.

Нагадаємо, біологи вважають основними причинами нашестя сарани — теплий клімат та достатньо довге нагрівання землі. А також обміління Каховського водосховища, внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС.

Фото: https://agro-market.net/ua

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