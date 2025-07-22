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Хмари сарани атакують Південь України: під загрозою врожай, екосистема і безпека мешканців
Після підриву російськими окупантами Каховської дамби фахівці попереджали про тяжкі економічні і екологічні наслідки для сусідніх регіонів. Цьогоріч у Запорізькій та Дніпропетровській областях зафіксовано масштабне нашестя сарани — явище, яке місцеві називають «фільмом жахів у реальному житті». Комахи заполонили двори, поля, сади, а подекуди навіть залітають у квартири на верхніх поверхах.
Сарана почала поширюватися з Кушугумської громади, зокрема селищ Малокатеринівка та Кушугум, і вже дісталася до Запоріжжя. Атаку на місто зафільмував і виклав у мережі колишній нардеп ОлегТягнибок, який нині перебуває у місті.
А на Дніпропетровщині хмари комах рухаються з території пересохлого Каховського водосховища, охоплюючи райони Криворіжжя та заплави річок.
За словами кандидата біологічних наук Віктора Бригадиренка, підрив Каховської ГЕС і як наслідок зменшення природних ворогів комах, а також відсутність обробки грунтів через війну створили ідеальні умови для розмноження сарани. Наразі і спостергіаємо вибухове зростання популяції.
Як повідомляє inform.zp.ua, сарана знищує злакові культури, овочі, ягоди, квіти, молоді дерева. Втрати врожаю можуть сягати 100%. Особливо страждають посіви соняшнику, томатів, кабачків, гарбузів та декоративні насадження. Тому мешканців закликають обробляти ділянки інсектицидами, зокрема препаратами «ЕНЖІО», «Актоцид», «Ампліго» та іншими дозволеними в Україні.
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