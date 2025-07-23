У першій за 30 років навали сарани в Україну винні росіяни: біолог назвав причину (фото, відео)

Нашестя сарани, яке раніше спостерігалося у Запорізькій та Дніпропетровській областях, охопило Херсонщину та південний захід Одеської області. Сарану бачили вже й на Вінничині.

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У Держпродспоживслужбі Дніпропетровщини зауважили, що на цей час в області спостерігається живлення дорослих окрилених комах лише у балках, луках, неорних землях та лісосмугах.

Але спекотна та суха погода липня сприяє утворенню осередків високої чисельності комах у суміжних посівах соняшнику, кукурудзи, овочевих та інших сільськогосподарських культур.

За словами професора кафедри екології та технологій захисту навколишнього середовища НТУ «Дніпровська політехніка» Артема Павличенка, зараз в Україні фіксують одну з найнебезпечніших комах — єгипетську сарану. Вона сягає розмірів від 3 до 10 сантиметрів.

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Ця сарана завдає шкоди сільськогосподарським посівам. Зграї комах дуже залежать від вітру. Вони гарно літають. За день вони можуть подолати 500 і більше метрів. А вітер може переносити їх на сотні кілометрів.

Тобто сарани можуть бути не тільки на Дніпропетровщині, а у Полтавській, і в Кіровоградській області.

Доктор біологічних наук Роман Новіцький зазначив, що сарана з’явилася, оскільки співпало декілька моментів: теплий клімат та достатньо довге нагрівання землі, передає Nikopolnews.

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Поштовхом до появи багатьох мільйонів сарани стало обміління Каховського водосховища, внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС.

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«Це дало умови багатьом дорослим особинам гарно відкласти яйця і все потомство абсолютно вижило. Його не з’їли хижаки, не склювали птахи і тому утворилися величезні популяції», — сказав біолог.

За словами Новіцького, з сараною починає боротися сама природа. Наприклад, сотні горобців кинулися клювати поживну їжу.

Він також звертає увагу на те, що не можна винищувати сарану лише розпилюючи репеленти, інсектициди. Тоді загинуть і коники, і цвіркуни, і миші та інші корисні комахи, які є на полях.

«Будемо сподіватися, що такий прояв природи закінчиться досить швидко. Хочеться закликати наших людей не боротися ударними темпами з сараною, тому що вони можуть нанести шкоді навколишньому середовищу. Почекаємо, природа все відрегулює», — впевнений Новіцький.

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