Вибух у центрі Києва мав пролунати ввечері: киянка по «завданню СБУ» готувала теракт на замовлення росії

СБУ запобігла черговому теракту — на цей раз у центрі Києва, який мав відбутися ввечері 23 липня.

За інформацією спецслужби, контррозвідка Служби безпеки затримала жінку, яка ввечері 23 липня намагалася підірвати кафе в центрі української столиці.

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Жінка діяла за вказівкою російських спецслужб, які планували дистанційно підірвати саморобні вибухові пристрої (СВП) у вечерню годину пік, щоб вбити максимальну кількість людей.

Терористка мала залишити у кав’ярні два саморобних вибухових пристрої загальною потужністю майже 1,5 кг у тротиловому еквіваленті.

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Співробітники СБУ затримали фігурантку «на гарячому», коли вона зайшла в кафе з захованою в сумку вибухівкою.

За матеріалами розслідування, замовлення ворога виконувала киянка, яку окупанти завербували для вчинення теракту, переконавши жінку, що вона нібито має виконати завдання СБУ.

Жінка одержала від російського куратора геолокацію місця запланованого теракту, де мала залишити вибухівку.

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У неї вилучено телефон із доказами її контактів з окупантами. Наразі вирішується питання щодо кваліфікації її дій.

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«Представники Служби безпеки не наймають людей телефоном, не пропонують виконувати протиправні дії та не ставлять сумнівних завдань. СБУ діє винятково в межах чинного законодавства України. У разі отримання підозрілих пропозицій або контактів із невідомими особами, які представляються працівниками СБУ, негайно повідомляйте про це на гарячу лінію СБУ 0 800 501 482 або в чат-бот „Спали ФСБшника“ t. me/spaly_fsb_bot», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно СБУ затримала китайського студента, який намагався здобути технічну документацію з виробництва українських ракет «Нептун».

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