Готували подвійний теракт біля обласного ТЦК: у Миколаєві СБУ затримала російських агентів

Росія не тільки дронами активно атакує українські ТЦК з метою зірвати мобілізацію, а й посилає своїх агентів-терористів.

Так, СБУ днями затримала двох агентів фсб, які готували подвійний вибух у Миколаєві.

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За інформацією спецслужби, план ворога полягав у тому, щоб спочатку підірвати саморобний вибуховий пристрій (СВП) біля адмінбудівлі обласного ТЦК. А пізніше, коли на місце події прибудуть екстрені служби, мала спрацювати ще одна вибухівка, закладена поруч.

Так ворог планував вбити максимальну кількість людей, сподіваючись розхитати внутрішню обстановку у прифронтовому регіоні.

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Підготовкою теракту займалися двоє агентів фсб, які діяли окремо один від одного, але мали спільного куратора.

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Одним з них виявився 38-річний мешканець Кіровоградщини, який потрапив до уваги окупантів, коли публікував у соцмережах антиукраїнські коментарі. Після вербування його завданням було спорядити СВП та закласти їх у схрони.

Безпосереднім виконавцем запланованого теракту виявився 18-річний мешканець Київщини, який потрапив «на гачок» фсб під час пошуку «легких грошей» на Телеграм-каналах. За інструкцією куратора юнак забрав зі схронів у Херсоні та Миколаєві два СВП. Один з них заховав у сміттєвій урні біля миколаївського ТЦК, інший — заклав поруч.

У цей момент співробітники СБУ затримали його «на гарячому» і тим самим зірвали плани ворога.

На місці події у агента вилучено телефон, який фігурант намагався встановити біля ТЦК, щоб транслювати окупантам теракт в онлайн-режимі.

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Слідчі Служби безпеки повідомили виконавцю про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на терористичний акт).

Іншого агента затримали за місцем проживання. Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує від 12 років тюрми до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше СБУ затримала агента фсб рф, якого росіяни планували «втемну» підірвати біля ТЦК у Кривому Розі.

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