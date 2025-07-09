Китай полює за технологією виробництва ракет «Нептун»: СБУ затримала шпигуна під час передачі документів

У Києві контррозвідка СБУ затримала чергових шпигунів — двох громадян Китайської Народної Республіки, які намагалися нелегально вивезти до Китаю секретну документацію щодо українського ракетного комплексу РК-360МЦ «Нептун».

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За даними спецслужби, один з китайських шпигунів — 24-річний колишній студент одного з київських технічних вишів. Він залишився у Києві після того, як у 2023 році його відрахували за академічну неуспішність.

Другий — його батько, який постійно проживав у КНР, але періодично навідувався в Україну, щоб особисто координувати агентурну роботу свого сина.

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За матеріалами справи, колишній китайський студент мав здобути технічну документацію з виробництва українських «Нептунів».

Для цього він намагався завербувати українського громадянина, який має відношення до розробок новітніх озброєнь Сил оборони.

Контррозвідка СБУ викрила шпигуна ще на початковому етапі його розвідактивності й затримала «на гарячому» під час передачі йому таємних документів.

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Потім було затримано його батька, який мав передати секретні відомості до спецслужб КНР.

Під час обшуків в обох фігурантів вилучено телефони із доказами їхнього листування між собою, де вони координують свою шпигунську діяльність.

Обом громадянам КНР повідомили про підозру за ч. 1 ст. 114 Кримінального кодексу України (шпигунство).

Фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.



Ракети «Нептун» — це унікальне озброєння Сил оборони України, яке призначено для вогневого ураження всіх видів бойових та десантних кораблів. Саме «Нептуна» знищили флагман чорноморського флоту рф — ракетний крейсер «Москва».

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Як повідомляли «ФАКТИ», днями у Рівному СБУ затримала агентку росії, яка збиралася підірвати популярний готель.

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