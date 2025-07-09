- 00:04 Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: календар, результати та відеоогляди матчів, розклад телетрансляцій
- 09.07 22:26 Тренд в інтер’єрі — кольори тиші: який з відтінків ваш улюблений?
- 09.07 21:59 Неперевершена риба з кабачками: готується швидко та дуже просто
- 09.07 21:30 Дженніфер Гарнер підкорила публіку появою з коханим: колишній не надто зрадів
- 09.07 21:01 Ці ягоди підходять не всім: кому шкідливо їсти виноград
- 09.07 20:34 Працьовитий, відповідальний, добрий: близько року рідні чекали на тіло захисника з Хмельниччини
- 09.07 20:08 Шоколадний брауні з вишнями: такий смачний та корисний сніданок порадує вашу родину
- 09.07 19:55 СБУ влаштувала «шмон» на чотирьох митницях: із чим це пов'язано та що з'ясувалося
- 09.07 19:45 На передовій засвітився новий український бронеавтомобіль: у чому його особливість
- 09.07 19:21 Цей день настав: український дизайнер оформив вітрини найвідомішого універмагу Європи
- 09.07 19:20 Провідні ІТ-компанії об’єдналися для створення AI-екосистеми в Україні: що вирішили на першій стратегічній сесії
- 09.07 19:01 Близнюкам — «Паж денаріїв» та фінансовий поворот, Козерогам — «Король жезлів» та лідерство: Таро-прогноз на 10 липня
Китай полює за технологією виробництва ракет «Нептун»: СБУ затримала шпигуна під час передачі документів
У Києві контррозвідка СБУ затримала чергових шпигунів — двох громадян Китайської Народної Республіки, які намагалися нелегально вивезти до Китаю секретну документацію щодо українського ракетного комплексу РК-360МЦ «Нептун».
За даними спецслужби, один з китайських шпигунів — 24-річний колишній студент одного з київських технічних вишів. Він залишився у Києві після того, як у 2023 році його відрахували за академічну неуспішність.
Другий — його батько, який постійно проживав у КНР, але періодично навідувався в Україну, щоб особисто координувати агентурну роботу свого сина.
За матеріалами справи, колишній китайський студент мав здобути технічну документацію з виробництва українських «Нептунів».
Для цього він намагався завербувати українського громадянина, який має відношення до розробок новітніх озброєнь Сил оборони.
Контррозвідка СБУ викрила шпигуна ще на початковому етапі його розвідактивності й затримала «на гарячому» під час передачі йому таємних документів.
Потім було затримано його батька, який мав передати секретні відомості до спецслужб КНР.
Під час обшуків в обох фігурантів вилучено телефони із доказами їхнього листування між собою, де вони координують свою шпигунську діяльність.
Обом громадянам КНР повідомили про підозру за ч. 1 ст. 114 Кримінального кодексу України (шпигунство).
Фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Ракети «Нептун» — це унікальне озброєння Сил оборони України, яке призначено для вогневого ураження всіх видів бойових та десантних кораблів. Саме «Нептуна» знищили флагман чорноморського флоту рф — ракетний крейсер «Москва».
Як повідомляли «ФАКТИ», днями у Рівному СБУ затримала агентку росії, яка збиралася підірвати популярний готель.161
Читайте нас у Facebook
«Найпростіший ягідний пиріг у світі» від телеведучого Олександра Попова: неймовірно смачний й «виглядає казково»