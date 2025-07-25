- 10:21 Зустріч Зеленського і путіна: що повідомили в Туреччині про саміт України і росії і чому кремль його затягує
- 09:54 Легендарна Вінус Вільямс зібралася заміж за красеня-актора, який молодший за неї на вісім років
- 09:29 Росіяни атакували Дніпро дронами і ракетами: в багатоповерхівці є загиблі
- 08:53 Майже три години під КАБами, балістикою і «Шахедами»: Харків зазнав масованої атаки рф
- 08:18 Скорпіонам сьогодні протипоказано заняття спортом, а Близнюкам треба звернути увагу на свій сон: гороскоп на 26 липня
- 25.07 22:26 Як їсти морозиво в ресторані: одне з правил багато хто порушує
- 25.07 21:59 Незвичайний салат для тих, хто береже фігуру: бюджетно і просто
- 25.07 21:29 Розкішна вечірка та нова пісня: Джей Ло вперше після розлучення відсвяткувала день народження
- 25.07 21:00 Зверніть особливу увагу на чистоту: як підготувати банки для консервування
- 25.07 20:34 Не встиг стати батьком: на Сумщині загинув еколог з Вінниччини
- 25.07 20:08 Освіжає та допомагає втратити вагу: готуємо швидкий екзотичний коктейль
- 25.07 19:41 В окупантів новий бронеавтомобіль: до чого тут Китай
Українські безпілотники вдарили по заводах у Тамбовській області та Ставропольському краї росії, а на Північному Кавказі — «Килим» (відео)
У ніч на 25 липня у низці російських регіонів, у тому числі й на Тамбовщині, де раніше ударні дрони атакували підприємства ВПК, було «голосно».
Так, російське міноборони відзвітувало про «знищення та перехоплення» понад сотні українських БпЛА: 26 — над територією Білгородської області, 25 — над територією Брянської області, 23 — над територією Ростовської області, 9 — над акваторією Азовського моря, 8 — над територією Краснодарського краю, 5 — над територією Ставропольського краю, по 3 — над територіями Курщини та Тамбовщини, 2 — над територією Воронезької області та 1 — над територією Орловської області.
МО рф зазвичай не повідомляє загальну кількість ударних БпЛА. Так, заявляється про п'ять збитих дронів-камікадзе над територією Ставропольського краю, де метою став завод хімічної промисловості «Невинномиський Азот». А місцева влада заявляє про десятки прильотів.
"37 прильотів, без втрат, без руйнувань у місті", - повідомляв на своєму ТГ-каналі мер Невиномиська Міхаїл Міненков.
Тим часом у мережу викладають відео із пожежами у Невиномиську, а також повідомляють про атаку ударних БпЛА на інші російські регіони.
Так, у Ростовській області під атакою знаходилися Новочеркаськ та Таганрог. Імовірно, метою атаки була залізнична інфраструктура. А в Тамбовській області — пороховий завод у Котовську.
У південних регіонах росії вночі вводили проект «Килим» в аеропортах міст Владикавказ, Грозний, Мінводи, Нальчик, Ставрополь, Сочі та Тамбов.
«Дрони сьогодні вночі вразили два важливі об’єкти військово-промислового комплексу росії. Невинномиський азотний завод у Ставропольському краї — виробник хімічної сировини для вибухівки, зокрема азотної кислоти й аміачної селітри. Це ключовий постачальник для виробництва боєприпасів, включно з артилерійськими снарядами, авіабомбами та РСЗВ. Котовський пороховий завод у Тамбовській області — одне з найстаріших і стратегічно важливих підприємств ВПК рф. Спеціалізується на виробництві широкого спектра порохів — для стрілецької зброї, артилерії, РСЗВ, авіаційних і ракетних систем. Його продукцію використовують десятки оборонних підприємств. Фактично, без Котовська не стріляє ні «Град», ні «Смерч», — уточнив керівник Центру протидії дезинформації Андрій Коваленко.
Нагадаємо, що Тамбовський пороховий завод знаходився під атакою ударних БпЛА в червні цього року, також безпілотники навідувалися на завод роком раніше та взимку 2024 року. Підприємство спеціалізується на випуску піроксилінових порохів, забезпечує постачання по лінії міноборони росії та інших замовників. Завод виробляє піроксилінові порохи для всіх видів зброї та артилерійських систем усіх калібрів.
Фото з відкритих джерел146
Читайте нас у Facebook
«Туристу відмовили у посадці на літак, бо на першу сторінку паспорта була пролита кава», — експертка з туризму Марина Білоножко