Українські безпілотники вдарили по заводах у Тамбовській області та Ставропольському краї росії, а на Північному Кавказі — «Килим» (відео)

У ніч на 25 липня у низці російських регіонів, у тому числі й на Тамбовщині, де раніше ударні дрони атакували підприємства ВПК, було «голосно».

ВІДЕО ДНЯ

Так, російське міноборони відзвітувало про «знищення та перехоплення» понад сотні українських БпЛА: 26 — над територією Білгородської області, 25 — над територією Брянської області, 23 — над територією Ростовської області, 9 — над акваторією Азовського моря, 8 — над територією Краснодарського краю, 5 — над територією Ставропольського краю, по 3 — над територіями Курщини та Тамбовщини, 2 — над територією Воронезької області та 1 — над територією Орловської області.

МО рф зазвичай не повідомляє загальну кількість ударних БпЛА. Так, заявляється про п'ять збитих дронів-камікадзе над територією Ставропольського краю, де метою став завод хімічної промисловості «Невинномиський Азот». А місцева влада заявляє про десятки прильотів.

РЕКЛАМА

"37 прильотів, без втрат, без руйнувань у місті", - повідомляв на своєму ТГ-каналі мер Невиномиська Міхаїл Міненков.

Тим часом у мережу викладають відео із пожежами у Невиномиську, а також повідомляють про атаку ударних БпЛА на інші російські регіони.

РЕКЛАМА

Так, у Ростовській області під атакою знаходилися Новочеркаськ та Таганрог. Імовірно, метою атаки була залізнична інфраструктура. А в Тамбовській області — пороховий завод у Котовську.

У південних регіонах росії вночі вводили проект «Килим» в аеропортах міст Владикавказ, Грозний, Мінводи, Нальчик, Ставрополь, Сочі та Тамбов.

«Дрони сьогодні вночі вразили два важливі об’єкти військово-промислового комплексу росії. Невинномиський азотний завод у Ставропольському краї — виробник хімічної сировини для вибухівки, зокрема азотної кислоти й аміачної селітри. Це ключовий постачальник для виробництва боєприпасів, включно з артилерійськими снарядами, авіабомбами та РСЗВ. Котовський пороховий завод у Тамбовській області — одне з найстаріших і стратегічно важливих підприємств ВПК рф. Спеціалізується на виробництві широкого спектра порохів — для стрілецької зброї, артилерії, РСЗВ, авіаційних і ракетних систем. Його продукцію використовують десятки оборонних підприємств. Фактично, без Котовська не стріляє ні «Град», ні «Смерч», — уточнив керівник Центру протидії дезинформації Андрій Коваленко.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що Тамбовський пороховий завод знаходився під атакою ударних БпЛА в червні цього року, також безпілотники навідувалися на завод роком раніше та взимку 2024 року. Підприємство спеціалізується на випуску піроксилінових порохів, забезпечує постачання по лінії міноборони росії та інших замовників. Завод виробляє піроксилінові порохи для всіх видів зброї та артилерійських систем усіх калібрів.

Фото з відкритих джерел

146

Читайте нас у Facebook