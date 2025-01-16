Запальна ніч в росії: атаковані пороховий завод під Тамбовом та нафтобаза поблизу Воронежа (відео)

Ударні БпЛА, які днями влаштували «пекельну ніч» в районах російських міст Брянськ, Тула, Казань та Енгельс, у ніч на 16 січня «відзначилися» у Тамбовській та Воронезькій областях рф.

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Тим часом у російському міноборони вкотре звітували про «перехоплення та знищення 27 українських безпілотних літальних апаратів»: 15 — над територією Білгородської області, семи — над територією Воронезької області, трьох — над територією Тамбовської області та двох — над територією Курської.

У Тамбовській області, ймовірно, метою був пороховий завод, що в селі Кузьмино-Гать. Підприємство атакують вдруге за тиждень — попередній наліт дронів фіксувався 11 січня. Роспабліки пишуть, що «характерні звуки моторів у небі» чули у Котовську. Місто розташоване приблизно за 350 кілометрів від української території, звідки могли запускатися ударні безпілотники.

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"Вже не вперше атаковано Тамбовський пороховий завод росії. Він є одним із ключових об'єктів російського ВПК, задіяного у війні проти України. Там виробляються порохи, які використовуються для різних видів стрілецької зброї, артилерійських та реактивних систем. Також – колоксилін, що застосовується в створення вибухових речовин та інших спеціалізованих продуктів. Підприємство є одним з основних постачальників вибухових матеріалів для армії росії. З початком повномасштабної війни в Україні виробництво на заводі значно зросло”, - пише керівник ЦПД Андрій Коваленко.

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А напередодні увечері у Воронезькій області почалася пожежа на території нафтобази в селищі Лиски.

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Місцева влада повідомляла про «збиті БпЛА», а очевидці — про кілька прильотів, підтверджуючи цю інформацію відео.

Осинтери пишуть, що на нафтобазі в Лисках є попадання в резервуари з паливом.

Нагадаємо, що тижнем раніше українські БпЛА вдарили по нафтобазі в районі міста Енгельс, яка забезпечувала паливом однойменну авіабазу. З літаків, які там розміщені, росія завдає ударів по Україні крилатими ракетами.

Фото зі сторінки Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩

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