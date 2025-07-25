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Особлива дівчинка: відома фітнес-тренерка вразила зверненням до своєї доньки
Відома фітнес-тренерка, експерт проєкту «Зважені та щасливі» Марина Боржемська, яка відверто розповіла про своє життя, звернулася до своєї доньки. На сторінці у соціальній мережі Марина Боржемська виклала світлини та пост, присвятивши його дню народження Олівії. Доньці Марини та спортсмена Вʼячеслава Узелкова, який помер у минулому році, виповнилося тринадцять років. Нагадаємо, від шлюбу з Узелковим Боржемська має двох дітей — сина Роберта та доньку Олівію. У 2018 році родина розпалася.
Марина виклала фото маленької Олівії, разом з братом та вже подорослівшої дівчини. Раніше мережа наголошувала, що Олівія дуже схожа на тата.
- Моя маленька принцеса, я знаю, що з кожним роком ти дорослішаєш, але для мене ти завжди залишатимешся моєю маленькою принцесою, — звернулася до доньки Узелкова. — Ти — особлива дівчинка в моєму житті, бо саме ти моє натхнення, мої крила, моя нескінченна любов.
Боржемська побажала доньці бути вільною у своїх проявах та мати безліч можливостей.
Продовжуй розвивати свій талант, будь собою — і світ неодмінно тобі відкриється, — додала вона. — Якщо на шляху виникають труднощі чи щось засмучує — сприймай це як безцінний досвід. Саме через випробування ми вчимося цінувати життя та людей поруч. Люблю тебе, мій Всесвіт. І дякую, що ти обрала мене — це найбільше щастя в моєму житті.
Підписники відреагували на відверті слова Марини у коментарях та привітаннях.
- Яка доросла вже Олівія, — зауважили у мережі. — Нехай здійсняться мрії, добра і любові в житті!
- З днем народження донечки, будьте всі здорові, хай мрії здійснюються, мирного та чистого неба над головою, — побажали у відповідь.
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