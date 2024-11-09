Знаменитий український боксер помер у 45 років (фото)

Колишній чемпіон за версіями WBA Inter-Continental, IBO International та WBO Inter-Continental у напівважкій вазі, знаменитий український боксер В'ячеслав Узелков, якого зрікся син, помер у 45 років. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив колишній глава Федерації боксу України Володимир Продивус.

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«З глибоким болем сприйняв новину про втрату нашого друга і колеги В'ячеслава Узелкова. Сьогодні український бокс зазнав непоправної втрати. В’ячеслав був не лише талановитим спортсменом і чемпіоном, а й людиною великого серця, який завжди віддавав себе повністю своїй справі. Його жагу до перемоги, силу духу і неймовірну харизму важко забути. В’ячеслав став натхненням для багатьох молодих боксерів і завжди залишався вірним українському спорту. Світла пам’ять тобі, Славо», — йдеться в повідомленні

Як відомо, у 2012 році Узелков переніс інсульт, а наприкінці березня 2024-го боксеру діагностували тромб у серці, тромб в аорті та гангрену ноги. У квітні він переніс операцію на серці. У жовтні спортсмен повідомив, що отримав інвалідність другої групи. Нещодавно В'ячеслав зізнався, що лікарі буквально «витягли його з того світу», оскільки через проблеми зі здоров'ям він два тижні провів у комі.

На професіональному рингу В'ячеслав Узелков виграв 30 із 34 боїв (за 4 поразок), а в аматорах був бронзовим призером чемпіонату світу 2001 року.

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В'ячеслав Узелков виграв 30 із 34 боїв на професіональному рингу

У 2018-му Узелков зі скандалами розлучився з Мариною Боржемською, яка звинуватила його в аб'юзі та небажанні брати участь у вихованні дітей, а минулого року оголосив про заручини з новою пасією.

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Перша дружина боксера Марина Боржемська та діти

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що В'ячеслав Узелков шокував зізнанням з лікарні.

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