41.14 / 41.70 46.66 / 47.34
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

росія готує перезапуск Запорізької АЕС: супутникові знімки підтвердили плани москви

17:24 29 травня 2025
ЗАЕС. Фото з відкритих джерел

росія почала будувати нові лінії електропередач на окупованих територіях південного сходу України, щоб підключити Запорізьку атомну електростанцію до власної енергомережі. Про це свідчать супутникові знімки, отримані Greenpeace та перевірені The New York Times.

За даними звіту Greenpeace, з початку лютого рф проклала понад 80 кілометрів ліній електропередач між Маріуполем та Бердянськом. Експерти вважають це першим фізичним доказом планів москви з експлуатації захопленої АЕС.

Шон Берні, фахівець з ядерної енергетики Greenpeace, заявив, що план перезапуску станції залежить від будівництва нових ліній електропередач. При цьому росія потребуватиме ще більше часу для повного підключення Запорізької АЕС до своєї енергосистеми.

Попри те, що москва довгий час говорила про намір інтегрувати АЕС у власну електромережу, точні терміни та спосіб запуску залишаються невідомими. Деякі експерти побоюються, що рф може спробувати запустити станцію навіть в умовах триваючої війни, незважаючи на значні ризики.

РЕКЛАМА

Українські ядерні експерти попереджають, що будь-який сценарій перезапуску АЕС може призвести до серйозних проблем. Через бойові дії багато критично важливого обладнання залишилося незаміненим, а досвідчені українські фахівці залишили станцію.

Раніше Зеленський показав, в якому стані перебуває Запорізька атомна станція, де окупанти влаштували підпал.

РЕКЛАМА

36

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Герань

Розкидайте навколо герані й будете насолоджуватись рясним цвітінням

Місто Суми. Інсталяція

Влітку Суми окупують? — експерт звернув увагу на важливу деталь

Кандидат історичних наук Ярослав Затилюк представляє експонати виставки «Мазепа. Стратегія європейської України: велике зібрання артефактів доби видатного гетьмана у Лаврі» (Фото Ігоря Осипчука, «ФАКТИ»)

Герб Мазепи на окладі ікони майже три століття ховали під двоголовим птахом: чому так сталося

Тіріль Екхофф з нареченим

Дворазова олімпійська чемпіонка розлучилася з нареченим після 13 років стосунків (фото)

Наступний матеріал
Новини партнерів