росія готує перезапуск Запорізької АЕС: супутникові знімки підтвердили плани москви

росія почала будувати нові лінії електропередач на окупованих територіях південного сходу України, щоб підключити Запорізьку атомну електростанцію до власної енергомережі. Про це свідчать супутникові знімки, отримані Greenpeace та перевірені The New York Times.

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За даними звіту Greenpeace, з початку лютого рф проклала понад 80 кілометрів ліній електропередач між Маріуполем та Бердянськом. Експерти вважають це першим фізичним доказом планів москви з експлуатації захопленої АЕС.

Шон Берні, фахівець з ядерної енергетики Greenpeace, заявив, що план перезапуску станції залежить від будівництва нових ліній електропередач. При цьому росія потребуватиме ще більше часу для повного підключення Запорізької АЕС до своєї енергосистеми.

Попри те, що москва довгий час говорила про намір інтегрувати АЕС у власну електромережу, точні терміни та спосіб запуску залишаються невідомими. Деякі експерти побоюються, що рф може спробувати запустити станцію навіть в умовах триваючої війни, незважаючи на значні ризики.

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Українські ядерні експерти попереджають, що будь-який сценарій перезапуску АЕС може призвести до серйозних проблем. Через бойові дії багато критично важливого обладнання залишилося незаміненим, а досвідчені українські фахівці залишили станцію.

Раніше Зеленський показав, в якому стані перебуває Запорізька атомна станція, де окупанти влаштували підпал.

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