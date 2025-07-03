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Дрони СБУ підірвали склад зброї під окупованим Харцизьком (відео)
Ніч на 3 липня для російських окупантів видалася дуже неспокійною — українські дрони атакували військовий завод «Енергія» у рф. А на окупованій росіянами території Донеччини дрони СБУ висадили в повітря російські склади боєприпасів.
Сталося це біля тимчасово окупованого Харцизька.
«Вчора дрони СБУ успішно уразили склади боєприпасів армії рф у селі Велике Оріхове неподалік Харцизька (Донецька обл.)», — йдеться у повідомленні СБУ.
Повідомляється, що починаючи з десятої години вечора на складах лунали вибухи. Згодом розпочалася потужна вторинна детонація боєприпасів та пожежа.
Журналіст Юрій Бутусов назвав вибухи в районі Харцизька «вибухом року». За його інформацією, росіяни розмістили велику кількість боєприпасів прямо у щільній міській забудові.
«Це просто вибух року! Грандіозний російський склад боєприпасів вибухнув в результаті високоточного удару сил оборони України у тимчасово окупованому Харцизьку. Російські окупанти заховали величезну кількість боєприпасів прямо у щільній міській забудові, але українська розвідка виявила жирну ціль, і склад знищено просто з епічними спецефектами. Так от звідки бомбили Донбас вісім років! Бути добру!» — написав він.
Харцизьк розташований недалеко від тимчасово окупованих Макіївки та Донецька і має важливе стратегічне значення. Місто використовується росіянами як тилова база. Ворог розмістив там командні пункти, логістичні центри та склади з боєприпасами. Усі вони є законними військовими цілями.
«СБУ продовжує системну роботу з ослаблення тилових баз армії рф. Кожна подібна спецоперація знижує наступальний потенціал ворога. Сезон літньої „бавовни“ від СБУ в розпалі!»— зазначили у спецслужбі.
Нагадаємо, нещодавно українські дрони уразили електромеханічний завод у російському Іжевську.106
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