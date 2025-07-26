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На дати не дивіться: коли та як правильно збирати врожай цибулі на городі
В Україні подешевшала цибуля. Й однією з причин цього став гарний врожай овоча у приватних та фермерських господарствах.
Зараз перед аграріями стоїть важливе завдання — коли та як правильно зібрати вирощений врожай, щоб він був неушкодженим та міг довго зберігатися.
Дехто з фермерів звик довіряти місячному календарю, але досвідчені городники знають, що секрет ідеального збирання захований у тонкій частині рослини — її шийці.
Якщо вибрати цибулю дуже рано, то овоч не доросте, цибуля буде невеликого розміру, що позначиться на врожаї. А якщо вибрати цибулю пізно, коли підуть дощі, то вона не буде довго зберігатися.
Найкращий час для збору цибулі — коли листя в рослини починає підсихати й жовтіти. Це свідчить про те, що живильні речовини з пір'я поступово переходять у цибулину. Цибуля вже набрала свої смакові якості й її можна збирати.
Щоб перевірити готовність цибулі, потрібно акуратно підкопати кілька цибулин. У стиглої цибулі шийка цибулини легко гнеться й не ламається, пише ukr.media.
Вона стає солом'яного кольору. Це вірна ознака початку збирання.
Збирати цибулю потрібно у суху, сонячну погоду. Краще цибулини не тягнути руками, а акуратно підкопувати лопатою, намагаючись не пошкодити.
Викопану цибулю разом із бадиллям розкладають прямо на грядці для просушування. За сонячної погоди так можна залишити цибулю на 3- 7днів. Потім рослини переносять під навіс або в добре провітрюване приміщення.
Там процес сушки продовжується, поки шийка не стане абсолютно сухою і тонкою.
Тільки після повного висихання шийки бадилля обрізають, залишаючи пеньок 3−5 см.
Можна не обрізати сухе бадилля, а плести його в коси. Так цибулю можна залишити на зиму у сухому приміщенні, яке добре провітрюється.
Правильно вибрана цибуля в останній тиждень липня буде зберігатися до нового врожаю.
Нагадаємо, до кінця липня на ділянці після цибулі ще можна посіяти сидерати, щоб збагатити ґрунт для врожаю наступного року.110
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