Ґрунт буде родючим та здоровим: фермерка порадила, які сидерати посіяти після цибулі та часнику

Сидерати — бобові, гірчицю або фацелію — варто висаджувати не тільки після збору врожаю в кінці літа, але й у липні, коли викопано цибулю та часник.

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В цьому впевнена агроблогерка, ведуча інстаграм-сторінки «Сімейний сад».

Вона зазначає, що використання сидератів сприяє збагаченню ґрунту органічними речовинами, покращенню його вологоутримуючої здатності та запобіганню розвитку багатьох грибкових та бактеріальних захворювань.

Наприклад, гірчиця пригнічує ріст бур'янів та патогенних грибів. Гірчиця також сприяє боротьбі з нематодами. Норма посіву — 350 грамів на сотку землі.

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Її можна висівати після збирання врожаю або навесні за місяць до посадки основних культур. Скошена та перекопана, гірчиця стає чудовим добривом, а також може використовуватись для приготування настою для обприскування рослин від шкідників.

Фацелія покращує структуру ґрунту, збільшує його аерацію та привертає увагу багато медоносних комах. Фацелія приваблює корисних комах, які допомагають у боротьбі зі шкідниками, і може використовуватися як корм для тварин.

Жито озиме росте навіть на найбідніших ґрунтах та стійко переносить сувору зиму. Жито як сидерат має багато переваг, серед яких покращення структури ґрунту, збагачення його корисними речовинами та пригнічення росту бур'янів.

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