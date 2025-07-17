- 17.07 22:27 Наймодніший сувенір-2025: як вибрати подарунок
- 17.07 21:59 Чудова заправка для салатів: готується просто і швидко
- 17.07 21:29 Дженніфер Лопес святкуватиме день народження концертом у Туреччині
- 17.07 21:00 Робіть це під час ходьби й можете за місяць втратити до 4 кілограмів ваги
- 17.07 20:55 «Шахтар» зіграв у гостях внічию з «Ільвесом» і вийшов у відборі Ліги Європи на турецького гранда: відеоогляд матчу
- 17.07 20:35 Він мав позивний «Меджик», що означає чарівник: під Куп’янськом поліг 28-річний воїн з Запоріжжя
- 17.07 20:07 Консервовані огірки з кетчупом: незвично, але дуже смачно
- 17.07 19:39 Україна розгортає десятки тисяч перехоплювачів, щоб зупинити російські «Шахеди»
- 17.07 19:14 Вперше за довгий час: популярна телеведуча звернулася до мережі
- 17.07 19:02 Близнюкам — «Дама мечів» та рішучість, Терезам — «Лицар Жезлів» та бурхливі емоції: Таро-прогноз на 18 липня
- 17.07 18:44 путін вже відповів на ультиматум Трампа: аналітик пояснив задум кремля
- 17.07 18:30 У Польщі закривають притулки для українських біженців
Подешевшали й будуть падати в ціні й надалі: які продукти в Україні стали доступнішими
На тлі зростання цін на деякі продукти більш ніж на чверть деякі товари помітно подешевшали. За рядом позицій падіння становило до 75%, і, що найприємніше, ціни будуть падати й надалі, щоправда, не на все.
Про це повідомляє сайт «Хвиля», який зазначає, що український ринок овочів демонструє масштабне сезонне зниження цін на більшість основних позицій. Це пояснюється початком збирання врожаю ранніх овочів, на який не надто вплинула погода.
Найсильніше в гуртовій торгівлі впали ціни на такі овочі, як:
молода картопля — на 75%, з 65−90 грн/кг до 15−22 грн/кг;
буряк — на 40%, до 15−20 грн/кг;
цибуля нового врожаю — на 37%, до 14−25 грн/кг;
огірки — на 33%, до 15−30 грн/кг;
помідори — на 25%, до 55−85 грн/кг.
Водночас у роздріб ціни дещо вищі. Наприклад, молода картопля в середньому коштує близько 27 гривень, молода капуста — близько 22 гривень, цибуля ріпчаста — 18 гривень, огірки — близько 42 гривень, помідори — близько 85 гривень, а буряк — близько 21 гривні.
Водночас деякі овочі, навпаки, подорожчали, наприклад:
солодкий перець — на 33%, до 100−160 грн/кг
кабачки — з 10−15 грн/кг до 18−20 грн/кг
цвітна капуста — з 30−40 грн/кг до 45 грн/кг
кріп продемонстрував найбільше зростання — на 70%, до 50−85 грн/кг.
За даними проєкту EastFruit, падіння цін на молоду картоплю почалося після 20 червня, коли гуртова ціна знизилася за тиждень у середньому на 10%, до 18−28 гривень за кілограм. Водночас ціна картоплі в середньому на 30% вища, ніж в аналогічному місяці минулого року.
Аналітики прогнозують, що тенденція до зниження цін на основну овочеву групу продовжиться у другій декаді липня. Цьому сприятимуть збільшення обсягів постачання овочів нового врожаю.
Крім того, на тлі зниження цін на овочі здешевлення фруктів не варто очікувати, оскільки весняні заморозки серйозно вплинули на врожайність кісточкових.
Також влітку очікується сезонне зростання цін на цукор для консервації варення з фруктів та ягід, ціни на які не будуть падати.
Фото Pixabay216
Читайте нас у Facebook
Близнюкам — «Дама мечів» та рішучість, Терезам — «Лицар Жезлів» та бурхливі емоції: Таро-прогноз на 18 липня
Ракам потрібно зберігати холоднокровність, а Стрільцям слід проявити гнучкість: гороскоп на 17 липня