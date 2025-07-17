Подешевшали й будуть падати в ціні й надалі: які продукти в Україні стали доступнішими

На тлі зростання цін на деякі продукти більш ніж на чверть деякі товари помітно подешевшали. За рядом позицій падіння становило до 75%, і, що найприємніше, ціни будуть падати й надалі, щоправда, не на все.

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Про це повідомляє сайт «Хвиля», який зазначає, що український ринок овочів демонструє масштабне сезонне зниження цін на більшість основних позицій. Це пояснюється початком збирання врожаю ранніх овочів, на який не надто вплинула погода.

Найсильніше в гуртовій торгівлі впали ціни на такі овочі, як:

молода картопля — на 75%, з 65−90 грн/кг до 15−22 грн/кг;

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буряк — на 40%, до 15−20 грн/кг;

цибуля нового врожаю — на 37%, до 14−25 грн/кг;

огірки — на 33%, до 15−30 грн/кг;

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помідори — на 25%, до 55−85 грн/кг.

Водночас у роздріб ціни дещо вищі. Наприклад, молода картопля в середньому коштує близько 27 гривень, молода капуста — близько 22 гривень, цибуля ріпчаста — 18 гривень, огірки — близько 42 гривень, помідори — близько 85 гривень, а буряк — близько 21 гривні.

Водночас деякі овочі, навпаки, подорожчали, наприклад:

солодкий перець — на 33%, до 100−160 грн/кг

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кабачки — з 10−15 грн/кг до 18−20 грн/кг

цвітна капуста — з 30−40 грн/кг до 45 грн/кг

кріп продемонстрував найбільше зростання — на 70%, до 50−85 грн/кг.

За даними проєкту EastFruit, падіння цін на молоду картоплю почалося після 20 червня, коли гуртова ціна знизилася за тиждень у середньому на 10%, до 18−28 гривень за кілограм. Водночас ціна картоплі в середньому на 30% вища, ніж в аналогічному місяці минулого року.

Аналітики прогнозують, що тенденція до зниження цін на основну овочеву групу продовжиться у другій декаді липня. Цьому сприятимуть збільшення обсягів постачання овочів нового врожаю.

Крім того, на тлі зниження цін на овочі здешевлення фруктів не варто очікувати, оскільки весняні заморозки серйозно вплинули на врожайність кісточкових.

Також влітку очікується сезонне зростання цін на цукор для консервації варення з фруктів та ягід, ціни на які не будуть падати.

Фото Pixabay

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