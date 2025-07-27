Анталія у вогні: Туреччину, яка страждає від 50-градусної спеки, охопили нові лісові пожежі (фото, відео)

У Туреччині, де у червні стався землетрус, через аномальну спеку спалахнули масштабні лісові пожежі, повідомляє apnews.

Понад 13 людей загинуло, серед яких щонайменше 10 пожежників і волонтерів, 14 людей поранені.

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Стихія охопила принаймні шість регіонів Туреччини — Ескішеїр, Біледжик, Сакар’я, Карабук, Маніса та Ізмір. У вогні частини узбережжя Середземного моря, зокрема, міста Анталія та Манавгат.

На сході провінції Анталья температура сягнула майже +50°. Вогонь уже підходить до житлових кварталів. Евакуйовано тисячі мешканців.

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На знімках видно полум'я і дим, що здіймаються в небо поблизу багатоповерхових житлових будинків в Анталії.

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З полум'ям боролися вертольоти та літаки, скидаючи воду. До гасіння пожежі також були залучені водомети поліції та муніципальні водовози.

Одна з найсильніших пожеж спалахнула між районами Кестель та Гурсу в провінції Бурса. Влада перекрила автомагістраль Бурса-Анкара між Кестелем та Гюрсу для руху транспорту в напрямку Анкари.

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Уряд оголосив дві західні провінції Ізмір і Білечик «зонами стихійного лиха, що впливають на життя населення», що є одним рівнем нижче найвищого рівня надзвичайної ситуації.

Міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая заявив, що з 27 червня по четвер, 24 липня, було евакуйовано мешканців 120 районів по всій країні. За місяць пожеж було знищено або серйозно пошкоджено 311 будинків.

У п’ятницю, 26 липня, у Туреччині (в районі Сілопі провінції Ширнак) зафіксували новий температурний рекорд для континентальної Європи — +50,5°C.

Температура понад 40 °C зафіксована ще у 31 провінції Туреччини. Спека перевищує сезонні норми на 6−12°C.

Нагадаємо, у січні цього року масштабні лісові пожежі охопили штат Каліфорнія у США. Тоді під загрозою опинилися близько десяти тисяч будинків. Була велика кількість постраждалих.

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