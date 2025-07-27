- 27.07 22:29 Чому важливо розбиратися в брендах: знання багатьох нюансів дуже корисно
- 27.07 22:01 Страва всього з двох інгредієнтів: дуже смачно, швидко та бюджетно
- 27.07 21:32 Дженніфер Лопес шокувала шанувальників «непристойним» виступом на концерті
- 27.07 21:03 Посадіть лаванду та герань: як швидко та ефективно позбутись комарів у саду
- 27.07 20:35 Між усіма присутніми розділили скорботний коровай: ворожий дрон вбив бійця «Азову» з Рівненщини
- 27.07 20:07 Сливи на зиму в пряному маринаді: рецепт, який закохує з першої ложки
- 27.07 19:44 Росіяни вдарили по рейсовому автобусу на Сумщині: є жертви
- 27.07 19:39 «Про те, що це станеться, я писав давно»: фахівець із РЕБ розповів про вдосконалення російських «Шахедів»
- 27.07 19:09 Тільцям — «Верховний жрець» та терпіння, Стрільцям — «Світ» та приємна несподіванка: Таро-прогноз на 28 липня
- 27.07 18:46 У Раді знову задумалися над збільшенням пенсійного віку в Україні: у чому каверза?
- 27.07 18:36 Помер відомий український бізнесмен, який побудував для себе мавзолей за три мільйони доларів
- 27.07 18:21 рф буде готова до нападу на НАТО у 2027 році: у Польщі зробили невтішну заяву
Анталія у вогні: Туреччину, яка страждає від 50-градусної спеки, охопили нові лісові пожежі (фото, відео)
У Туреччині, де у червні стався землетрус, через аномальну спеку спалахнули масштабні лісові пожежі, повідомляє apnews.
Понад 13 людей загинуло, серед яких щонайменше 10 пожежників і волонтерів, 14 людей поранені.
Стихія охопила принаймні шість регіонів Туреччини — Ескішеїр, Біледжик, Сакар’я, Карабук, Маніса та Ізмір. У вогні частини узбережжя Середземного моря, зокрема, міста Анталія та Манавгат.
На сході провінції Анталья температура сягнула майже +50°. Вогонь уже підходить до житлових кварталів. Евакуйовано тисячі мешканців.
На знімках видно полум'я і дим, що здіймаються в небо поблизу багатоповерхових житлових будинків в Анталії.
З полум'ям боролися вертольоти та літаки, скидаючи воду. До гасіння пожежі також були залучені водомети поліції та муніципальні водовози.
Одна з найсильніших пожеж спалахнула між районами Кестель та Гурсу в провінції Бурса. Влада перекрила автомагістраль Бурса-Анкара між Кестелем та Гюрсу для руху транспорту в напрямку Анкари.
Уряд оголосив дві західні провінції Ізмір і Білечик «зонами стихійного лиха, що впливають на життя населення», що є одним рівнем нижче найвищого рівня надзвичайної ситуації.
Міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая заявив, що з 27 червня по четвер, 24 липня, було евакуйовано мешканців 120 районів по всій країні. За місяць пожеж було знищено або серйозно пошкоджено 311 будинків.
У п’ятницю, 26 липня, у Туреччині (в районі Сілопі провінції Ширнак) зафіксували новий температурний рекорд для континентальної Європи — +50,5°C.
Температура понад 40 °C зафіксована ще у 31 провінції Туреччини. Спека перевищує сезонні норми на 6−12°C.
Нагадаємо, у січні цього року масштабні лісові пожежі охопили штат Каліфорнія у США. Тоді під загрозою опинилися близько десяти тисяч будинків. Була велика кількість постраждалих.276
Читайте нас у Facebook