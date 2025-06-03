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Від страху люди вистрибували з вікон: у Туреччині десятки постраждалих внаслідок землетрусу на популярному курорті (відео)
Вночі 3 червня на півдні Туреччини стався землетрус. Підземні поштовхи були зафіксовані неподалік турецького курорту Мармаріс. Осередок залягав на глибині 67 кілометрів, передає NUR.KZ.
У Міністерстві внутрішніх справ Туреччини повідомили, що внаслідок землетрусу через панічну атаку загинула 14-річна дівчинка.
За даними турецького МВС, поштовхи відчувалися в провінції Мугла та інших. Руйнувань внаслідок не зафіксовано, але є постраждалі.
«Шістдесят дев'ять громадян постраждали, зістрибнувши з висоти від страху, з них 46 людей залишаються у лікарнях», — цитує видання слова міністра внутрішніх справ Туреччини.
Ще один сильний землетрус стався у Туреччині у квітні. Тоді підземні поштовхи були зафіксовані в районі Силіврі провінції Стамбул.
А 2 червня на італійському острові Сицилія відбулося потужне виверження вулкана Етна — найбільшого та найактивнішого вулкана Європи. Він викинув гігантський стовп диму та попелу на висоту близько два кілометри, який почав осідати на будівлях та дорогах.
Жителі прилеглих міст та селищ могли побачити чорну хмару, яка затьмарила сонце.
Наляканим туристам довелося тікати з вулкана, пише Daily Mail.
Зловісна хмара попелу в основному складалася з води та діоксиду сірки та «дрейфовала на південний захід». Наразі активність вулкана знизилася. Однак загрозливу сіру хмару все ще можна побачити.
Зазначимо, що вулкан Етна протягом останніх п'яти років переживає період особливої активності. Зазвичай такі виверження припиняються так само раптово, як і починаються. Виверження вулкана також відбулися у серпні 2024 року, у листопаді 2023 року, у лютому 2022 року.122
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