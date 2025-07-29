Вночі ворог ударив по пологовому будинку та лікарні на Дніпропетровщині та виправній колонії на Запоріжжі: багато загиблих (фото)

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. У Запорізькій області ворог атакував виправну колонію. Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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«16 загиблих та 35 поранених: росіяни атакували один з пенітенціарних закладів області. Вночі ворог 8 разів обстріляв Запорізький район, попередньо, ФАБами. Поцілив і по виправній колонії. 16 людей загинули, 35 дістали поранень. Постраждалим надається уся необхідна медична допомога. Зруйновані приміщення установи. Пошкоджені приватні будинки поруч», — йдеться у повідомленні.

Також вночі російська армія завдала ракетного удару по Кам'янському Дніпропетровської області. Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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«Частково зруйнована триповерхова будівля, що не експлуатувалася. Поряд — пошкоджені медзаклади: пологовий та відділення міської лікарні. Загинули двоє людей. Ще п'ятеро постраждалих. Дві жінки — „важкі“. Одна з них — вагітна. Троє пацієнтів у стані середньої тяжкості. Нікопольщина була під ударами артилерії та БпЛА. Противник поцілив по Марганецькій, Покровській громадах та Нікополю. Побиті машини. Пошкоджені 5 приватних будинків і 2 господарські споруди. За оновленими даними, через вечірні атаки на Нікополь та Марганець пошкоджені ще 3 приватні будинки, 2 господарські споруди, гараж. Понівечені розважальний заклад, магазин, адмінбудівля, інфраструктура та лінія електропередач. Зайнялася автівка», — йдеться у повідомленні.

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За його словами, продовжувалися атаки й на Синельниківський район області.

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«Агресор бив по Межівській, Дубовиківській і Слов'янській громадах. Застосовував FPV-дрони і КАБ. Загинула одна людина, ще двоє постраждали. Пошкоджені 4 приватні оселі, адмінбудівля, магазини, АЗС, авто. Виникли пожежі. За уточненою інформацією, ввечері ворог вдарив КАБами по Великомихайлівській громаді. Загинула 75-річна жінка. Постраждав 68-річний чоловік. Понівечений приватний будинок», — повідомив Лисак.

Як повідомили в ДСНС України, ворог цілеспрямовано вдарив по рятувальниках.

«Вночі війська рф атакували БпЛА одне із селищ Синельниківського району. Загорівся вантажний автомобіль. Під час гасіння пожежі ворог цілеспрямовано вдарив повторно по рятувальниках. Унаслідок атаки пошкоджено пожежно-рятувальний автомобіль. Особовий склад не постраждав», — йдеться у повідомленні.

Як повідомили в Повітряних Силах ЗСУ, у ніч на 29 липня (із 21.40 28 липня) противник атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М, а також 37-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 32 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання 5 БпЛА та 2 ракет у 3 локаціях, падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

Як писали «ФАКТИ», днями Харків зазнав масованої атаки рф.

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