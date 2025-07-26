Майже три години під КАБами, балістикою і «Шахедами»: Харків зазнав масованої атаки рф

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. В ніч на 26 липня окупанти обстріляли Харків. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

«Харків майже три години перебував під масованою комбінованою атакою. Ворог застосував одразу кілька типів озброєння — керовані авіабомби, балістичні ракети та дрони-камікадзе. Попередньо зафіксовано 4 удари керованими авіабомбами, 2 удари балістичними ракетами та близько 15 атак „шахедами“», — йдеться у повідомленні.

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Станом на ранок — триває ліквідація 7 пожеж у Київському районі. Постраждало п’ятеро людей. Серед них — троє рятувальників.

«Вони отримали поранення вже після першого прильоту — під час повторного удару. Ворог цілить по тим, хто рятує та ліквідовує наслідки бомбардувань. Це в чистому вигляді тероризм», — повідомив Терехов.

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За його словами, попередньо зафіксовано удар по цивільному підприємству, яке вже кілька років не працює. У навколишніх житлових будинках вибиті шибки.

Як повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов, від обстрілів постраждало місто Зміїв Харківської області.

«Ворог наніс удари ракетою та 10 БпЛА по м. Зміїв Чугуївського району. Внаслідок обстрілів спалахнула пожежа», — йдеться у повідомленні.

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Протягом ночі окупанти обстріляли Дніпро. Про це повідомив мер міста Борис Філатов.

«На жаль в житловий багатоповерхівці, елітному «хмарочосі», маємо вже одного загиблого. Я все розумію, що укриттів не вистачає, але, перепрошую, сидіти під час обстрілу на верхніх поверхах, особливо коли є паркінг, зовсім не потрібно. Мої співчуття рідним загиблого:(«, — написав він.

Крім того росіяни атакували Запорізьку область. Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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«Троє людей загинули, двоє людей поранені внаслідок ворожих атак на Василівський, Пологівський та Запорізький райони. Упродовж доби окупанти завдали 414 ударів по 19 населених пунктах Запорізької області. Війська рф здійснили 6 авіаційних ударів по Гуляйполю, Залізничному, Малинівці та Новоданилівці. 280 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Долинське, Біленьке, Кам'янське, Приморське, Гуляйполе, Омельник, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Полтавку, Новопавлівку та Малинівку», — йдеться у повідомленні.

Федоров додав також, що по населених пунктах області окупантами було здійснено 5 обстрілів із РСЗВ та 123 артилерійських удари.

«Надійшло 27 повідомлень про руйнування квартир, приватних будинків, автівок, гаражів та об’єктів інфраструктури», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», 25 липня росіяни скинули на Харків керовану авіабомбу, постраждала медустанова.

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