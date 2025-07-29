Росіяни обстріляли села на Харківщині, коли місцеві жителі зібралися для отримання гуманітарки: є жертви (фото)

Вдень 29 липня російські військові завдали удару по Харківщині. В результаті удару РСЗВ загинули 5 людей, ще четверо постраждали.

Одне з влучань було поблизу магазину с. Новоплатонівка Ізюмського району, в якому роздавали гуманітарку. Люди, які зазнали поранень та загинули стояли за 3−5 метрів до магазину.

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Про це в етері «Суспільного» заявив начальник поліції Харківщини Петро Токар.

За його словами, у селі залишилися люди, які відмовляються евакуюватися. Село без водопостачання. Воду підвозять. Люди зібралися, щоб отримати гуманітарну допомогу — воду.

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«Кадри занадто жахливі, щоб їх показувати. Люди фактично згоріли, зазнали травматичних ампутацій, несумісних з життям», — сказав Токар.

За даними ДСНС, крім того, сьогодні ворог обстріляв й село Піски-Радьківські. Виникли пожежі у будівлі магазину та у приватному житловому будинку.

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А сьогодні вранці російська армія обстріляла Купʼянськ. За попередніми даними, окупанти застосували РСЗВ «Град». Загинув 65-річний чоловік. Пошкоджено житлові будинки, повідомили в обласній прокуратурі.

Крім того, ввечері 28 липня на території Дергачівської громади ворожий FPV-дрон атакував цивільний автомобіль «ВАЗ». Загинув 75-річний чоловік, його 51-річний син дістав поранення. Потерпілого доставили до лікарні для надання медичної допомоги. Транспортний засіб пошкоджено, додали в прокуратурі.

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Росіяни щодня атакують Харків та область. Днями окупанти скинули на Харків керовану авіабомбу, постраждала медустанова.

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