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Росіяни обстріляли села на Харківщині, коли місцеві жителі зібралися для отримання гуманітарки: є жертви (фото)
Вдень 29 липня російські військові завдали удару по Харківщині. В результаті удару РСЗВ загинули 5 людей, ще четверо постраждали.
Одне з влучань було поблизу магазину с. Новоплатонівка Ізюмського району, в якому роздавали гуманітарку. Люди, які зазнали поранень та загинули стояли за 3−5 метрів до магазину.
Про це в етері «Суспільного» заявив начальник поліції Харківщини Петро Токар.
За його словами, у селі залишилися люди, які відмовляються евакуюватися. Село без водопостачання. Воду підвозять. Люди зібралися, щоб отримати гуманітарну допомогу — воду.
«Кадри занадто жахливі, щоб їх показувати. Люди фактично згоріли, зазнали травматичних ампутацій, несумісних з життям», — сказав Токар.
За даними ДСНС, крім того, сьогодні ворог обстріляв й село Піски-Радьківські. Виникли пожежі у будівлі магазину та у приватному житловому будинку.
А сьогодні вранці російська армія обстріляла Купʼянськ. За попередніми даними, окупанти застосували РСЗВ «Град». Загинув 65-річний чоловік. Пошкоджено житлові будинки, повідомили в обласній прокуратурі.
Крім того, ввечері 28 липня на території Дергачівської громади ворожий FPV-дрон атакував цивільний автомобіль «ВАЗ». Загинув 75-річний чоловік, його 51-річний син дістав поранення. Потерпілого доставили до лікарні для надання медичної допомоги. Транспортний засіб пошкоджено, додали в прокуратурі.
Росіяни щодня атакують Харків та область. Днями окупанти скинули на Харків керовану авіабомбу, постраждала медустанова.36
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