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Росіяни знову скинули на Харків керовану авіабомбу, постраждала медустанова
Напередодні росіяни вдарили двома КАБами по Харкову — в обласному центрі постраждало понад 30 мирних мешканців. В прокуратурі встановили, що ворог атакував місто з літака Су-34, який в той час перебував на Білгородщині, поблизу населенного пункту, що у 100 кілометрах від Харкова. Раніше для ударів керованими авіабомбами ворогу доводилося підлітати на ближчу відстань. А 25 липня рашисти повторили атаку.
За інформацією керівника ОВА Олега Синєгубова, російська бомба влучила в дах медичного закладу, що в Індустріальному районі Харкова.
«Станом на зараз в Індустріальному районі Харкова маємо семеро постраждалих. Троє людей медики шпиталізували», — зазначив він та додав, що серед постраждалих є дитина — 12-річні дівчинка зазнала гострої реакції на стрес.
А мер Харкова Ігор Терехов повідомляє, що пошкоджень зазнало ще одне примішення для лікування людей, яке розшатоване поряд із медзакладом, а також приватний будинок неподалік.
Раніше повідомлялося, що російські керовані авіабомби днями в Краматорську вбили дитину, а в Сумах — поранили трьох містян.
Ілюстративне фото зі сторінки ДСНС22
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